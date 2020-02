Fiorello è stato, insieme a Tiziano Ferro, ospite fisso della prima serata del Festival della canzone italiana. Alla conferenza stampa in vista della seconda puntata sorprende gli invitati e annuncia il titolo di una canzone che porterà sul palco. Possibilità anche di inaspettati nuovi travestimenti.

I nuovi colpi di scena preannunciati alla conferenza stampa

Fiore è stato, a detta di molti, uno dei protagonisti indiscussi del Festival. Dopo aver inaugurato lo spettacolo sanremese travestito da “Don Matteo, come l’unico Matteo che in Italia funziona” ed essersi ritagliato un momento da vero showman, promette di sorprendere anche durante la seconda puntata.



D’altronde lo stesso Amadeus, aveva affermato di non sapere cosa aspettarsi da lui: “Non so cosa farà al Festival. Mi ha detto: ‘non ti dico nulla, stai sul palco e vedrai'”.

Le indiscrezioni trapelano proprio dalle parole dell’ “amico del conduttore” durante la conferenza stampa di oggi, 5 febbraio.

Una canzone inedita



Amadeus è stato costretto ad assentarsi poco dopo l’inizio dell’ incontro con i giornalisti e il suo posto è stato prontamente preso da Fiorello che ha saputo gestire il tutto a suon di battute e annunci a sorpresa: “Ve lo dico, da ospite al festival di Sanremo non tornerò più.

L’ho fatto già troppe volte. Da conduttore non è proprio il caso. Ma potrei tornare da cantante”. “A me piace cantare e non canto dal 1995 qui sul palco. Canterò una canzone inedita che secondo me se fosse stata in gara avrebbe potuto vincere qualcosa. Ma io non ho mai vinto niente. La canzone si intitola La classica canzone di Sanremo“.

Dobbiamo dunque aspettarci un Fiorello in veste di cantante? Probabilmente sì. Come è possibile che vedremo l’attore sul palco con un ulteriore originale travestimento.

“Ho detto, che se Sanremo andava così bene, mi vestivo da Maria De Filippi. Non lo so, ci sto pensando anche se sui social insistono. Devo solo trovare il tempo di fare il costume”.

Il successo della prima serata

Se l’evento di stasera seguirà il trend della prima serata si attende un altro successo. L’esordio del Festival di Sanremo è stato, infatti, un successo. Lo share è stato del 52,2%, il più alto dal 2005.