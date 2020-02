Dopo un giorno di pausa, Fiorello torna sul palco di Sanremo per la quarta puntata. Questa volta, non sarà da solo. A duettare con lui, Tony Renis, pseudonimo di Elio Cesari, che dirigerà l’orchestra.

Fiorello: “L’arrangiamento è bellissimo”

“Tony è in arrivo. Mi ha già chiamato 650 volte. L’arrangiamento è bellissimo. Canterò metà in italiano, metà in inglese”, ha raccontato Fiore qualche ora fa. I due si esibiranno nella canzone Quando quando quando, reinterpretando un classico brano della tradizione italiana. Renis non è nuovo all’Ariston. Nel 2004 la direzione artistica del Festival fu affidata proprio a lui.

In quell’edizione, non erano mancate le polemiche: Renis aveva lanciato pesanti accuse alle major discografiche e soprattutto a Eros Ramazzotti, colpevole secondo lui di aver declinato l’invito all’Ariston dietro pressioni della propria etichetta discografica. L’aveva poi definito codardo, perché si era limitato ad obbedire agli ordini altrui. Di Renis, invece, si parlava con sospetto per il suo discusso passato da produttore in terra statunitense.

Renis, Quando quando quando non vinse il Festival

In Italia, Tony Renis è considerato un esponente della musica italiana ibridata. La sua musica, infatti, ha unito il pop e il rock americano di fine anni cinquanta/inizio sessanta con le melodie del nostro paese.

Celentano è uno dei suoi più cari amici, con cui condivide la passione per quel genere musicale. Tony ha anche partecipato al Festival come concorrente, con il brano Quando quando quando, nel 1962. Tuttavia, non vinse quell’anno ma il successivo, con un brano che, a differenza del precedente, fu quasi dimenticato da tutti. Il titolo era Uno per tutte, canzone che non si avvicinò nemmeno al grande clamore generato da Quando quando quando.

Renis, da cantante a produttore discografico

Renis, se all’inizio aveva dedicato la sua carriera a fare il cantante, intorno agli anni Ottanta e Novanta diventa un importante e influente produttore discografico. Ruolo che lo porterà addirittura fino alla nomination per gli Oscar. A fine anni ’60 scrisse il brano Grande grande grande, che Mina trasformò con la sua bellissima voce nell’ennesimo successo.

