Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 Diodato è ospite a Domenica In, che questa domenica va eccezionalmente in onda direttamente dal Teatro Ariston. Il giovane ragazzo che ha trionfato ieri sera con Fai rumore ripropone la canzone vincitrice di fronte a Mara Venier, i giornalisti e critici musicali sul palco e al pubblico del programma seduto in sala.

La canzone? “Un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità“

Nello speciale appuntamento di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo guest star è il vincitore della kermesse canora: Diodato. Il ragazzo canta nuovamente Fai rumore, brano vincitore, e si sottopone successivamente alle domande degli ospiti sul palco.

Sull’importanza di fare gavetta, il cantautroe ha dichiarato: “Parlo anche a nome di Francesco Gabbani. Abbiamo preso grandi batoste e quindi questo è solo un piccolo passo verso il futuro“. E poi scioglie il nodo sul significato della sua canzone: “La mia canzone è un invito ad abbattere tutte le barriere dell’incomunicabilità che talvolta creano dei silenzi, quando finisce un amore o quando ci si allontana dagli amici. Questa cosa fa nascere nelle nostre teste delle considerazioni errate: basta un confronto, anche manifestando dissenso, e tutte le barriere cadono“.

Le domande scomode di Mara Venier

Ma ad intervenire con una domanda scomoda è proprio Mara Venier. Diodato, infatti, è stato in passato legato a Levante, anch’essa in gara per questo Sanremo. Molti, infatti, si sono chiesti in questi giorni se la canzone di Diodato fosse dedicata a lei. Una risposta è arrivata da Coez: il cantante, infatti, è convintissimo che Fai rumore sia dedicata a Levante. La conduttrice prova ad entrare nell’argomento, sul quale in realtà Diodato ha sempre sorvolato senza mai volerne parlare.

Alle domande incalzanti di zia Mara Diodato rivela: “Questo brano è anche dedicato a una donna, che è anche a una ex morosa“. La conduttrice rompe il ghiaccio e afferma: “Diciamocelo, lo sappiamo: Diodato ha avuto una bellissima storia d’amore con Levante“. Il ragazzo, però, sembra non essere intenzionato ad entrare nell’argomento e rivela: “Non ho mai parlato di Levante“.