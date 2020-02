Sulla scia del Festival di Sanremo (e delle polemiche che porta con sé) i dati Auditel di domenica 9 febbraio confermano l’interesse dei telespettatori per la manifestazione canora conclusasi sabato notte.

Lo Speciale Sanremo di Domenica In

Il dato più alto di ieri riguarda infatti Mara Venier e la sua puntata di Domenica In ‘Speciale Sanremo‘, in onda nel pomeriggio su Rai 1. La conduttrice veneta ha infatti intrattenuto una media di 6.017.000 spettatori, pari al 33.80% di share nella prima parte.

Nella seconda parte totalizza 5.075.000 pari al 30.08% di share e nella terza 5.024.000 pari al 28.70% di share.

I dati sono il risultato anche degli ospiti della trasmissione, ovvero tutti i 23 cantanti big del Festival (senza Bugo e Morgan) e il cantante vincitore della sezione Nuove Proposte, Leo Gassmann.

Morgan racconta la sua versione a Barbara d’Urso

E non è un caso infatti l’ottimo risultato raggiunto in serata da Live – Non è la d’Urso, che ha ospitato in studio Morgan, pronto a raccontare la sua (attesissima) versione dei fatti antecedenti l’ingresso sul palco dell’Ariston, prima di rompere definitivamente con l’amico Bugo.

Con la partecipazione del cantante, il programma ha raggiunto il 16.65% di share, con circa 2.747.000 spettatori in attesa delle parole di Morgan.

In serata regna la fiction Come una madre

La sfida degli ascolti della domenica sera è stata però vinta da Come una madre, fiction andata in onda su Rai 1 che ha convinto poco più di 5 milioni di telespettatori, raggiungendo il 19.9% di share. Molto buono anche il risultato di Che Tempo Che Fa. L’appuntamento fisso con Fabio Fazio, che ha ospitato Diodato, il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo, ha intrattenuto una media di 2.245.000 spettatori, pari al 8.63% di share.

Altro ottimo risultato di giornata, sempre legato al Festival di Sanremo appena conclusosi, lo ha raggiunto lo speciale DietroFestival, andato in onda nel Prime Time di Rai 1, che ha appassionato 6.125.000 spettatori con il 22.9%,