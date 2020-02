Non sono ancora appassiti i fiori sulle scale dell’Ariston che è già tempo di Sanremo 2021. Facile ipotizzare un Amadeus bis dopo gli ascolti incredibili di questo settantesimo Festival, ma il nuovo direttore di Rai 1, Coletta, sul piatto ha messo anche una nuova variabile: Mara Venier.

Il rifiuto di Mara Venier

Il neo direttore ha chiesto proprio alla signora della domenica se fosse interessata a condurre Sanremo: “Ci hai mai pensato, è nei tuoi progetti?”. La Venier, a sorpresa, ha però smentito categoricamente: “No! Non ci penso proprio. Io sto bene seduta, no no… Famme sta seduta sulla mia poltrona, che sto tanto bene!

”. La Venier ha calcato il palco dell’Ariston nella finale di sabato: ha sceso le scale senza scarpe e ha portato tutto il suo essere verace (per questo il suo voto nelle nostre pagelle della finale è stato alto). Un intervento insolitamente breve che però ha raccolto critiche sul cachet, da lei smentite in modo duro, ma anche tanti consensi sui social, specie su Twitter in cui la Venier è amatissima e dove già si richiede una sua conduzione: “Per scendere le scale mi so tolta le scarpe, poi io non mi potrei vedere coi vestitoni, io sto bene così come sto, direttore”.

Numeri record per lo speciale Sanremo di Domenica In

La dichiarazione di Mara Venier non si sposa con quanto da lei stesso espresso, in modo giocoso, durante il suo programma su Radio 2 Chiamate Mara 3131. La conduttrice ha infatti sognato un Sanremo tutto al finale: “Se dovessi condurlo io mi piacerebbe farlo con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, magari con otto valletti uomini. Non vorrei gente che fa niente, vorrei pezzi grossi che fanno i valletti, magari qualche politico”.

Intanto, il Sanremo bis della Venir, ovvero quello della sua Domenica In, ieri ha fatto registrare numeri record con oltre 6 milioni di telespettatori.