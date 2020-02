Momenti di grande tensione al Grande Fratello Vip, ieri sera. Su Pago e Serena Enardu è scesa di nuovo l’ombra della crisi. A scatenare tutto l’ingresso nella Casa del fratello del cantante, che ha voluto metterlo in guardia dalle intenzioni di Serena. Secondo molti la bella sarda infatti avrebbe deciso di tornare con lui solo per aver la possibilità di entrare al GF Vip.

A seguito di alcune informazioni riportate dal fratello, Pago ha quindi litigato con Serena. Una vera e propria sfuriata che ha rischiato di minare nuovamente il loro rapporto.

Al termine di questa litigata, però, i toni si sarebbero pacati e nella notte i due hanno avuto un chiarimento.

Pago dopo la visita del fratello

Il fratello di Pago è entrato in Casa da portavoce della famiglia, per ribadire al cantante i dubbi che tutti quelli che gli vogliono bene nutrono su Serena. A questo ha poi aggiunto un dettaglio che riguarda la Enardu e il suo ingresso nella Casa. Prima che entrasse, infatti, Serena ha messo due like su Instagram ad alcune foto del tentatore Alessandro, conosciuto durante l’esperienza a Temptation Island con Pago.

La cosa ha ovviamente fatto andare il cantante su tutte le furie. Così quando ha rivisto Serena si è sfogato della cosa. Naturalmente il gieffino a rimproverato alla fidanzata di aver dato troppa importanza ad una persona che ha rischiato di minare la loro storia d’amore.

Il chiarimento

La lite tra Pago e Serena è stata dura, sono anche volate parole pesanti. Tuttavia, spenti i riflettori sulla prima serata, e tornata la quiete nella casa i due sono tornati a confrontarsi, con toni più calmi questa volta.

La chiacchierata in giardino è stata ripresa dalle telecamere ovviamente. “Non puoi inc***arti perché a me dà fastidio” comincia Pago riferendosi al like della Enardu ad Alessandro.

“Ok hai perfettamente ragione, ma io non riesco a dare alle cose il giusto valore ed evidentemente non sono in grado di stare con un’altra persona” replica Serena. Lui la interrompe: “Che cosa dici?“. Ma lei insiste sciogliendosi in pianto: “È così, è la verità, ho 43 anni, ho fatto un sacco di errori”. Hai ragione tu, io la sento talmente forte la mia libertà, e non mi posso snaturare.

Come dici tu ti farò sempre del male lo capisci?“. A quel punto Pago cerca di farle vedere il suo punto di vista. “Tu devi dirmi ‘Amore è un like del ca**o’. No che mi guardi e ti inc***i perché io mi inc***o“. E lei lo rassicura: “Ma è così, però mi aspetto che tu lo sappia (che quel like non significa niente ndr) “. A quel punto lui mette in chiaro: “E non te lo devi aspettare da me, in questa situazione qui”.