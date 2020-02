Il Sanremo delle polemiche non poteva concludersi che con una querela. Dopo il polverone su Amadeus prima ancora dell’inizio e il caso Morgan che ha tenuto banco alla fine, a sipario chiuso c’è una nuova bomba che si prepara ad esplodere. Ad innescarla è la ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis.

Causa alla Rai con un pool di consulenti e uno studio prestigioso

La De Santis ha avviato una causa nei confronti della Rai per la sua esclusione al “Sanremo dei Record” che la ex direttrice dichiara di aver ideato.

A presenziare le conferenze stampa celebrative che, giorno dopo giorno, hanno snocciolato gli incredibili ascolti di questa edizione, è stato il nuovo direttore di Rai 1, Coletta (già in forza a Rai 3 ed apprezzatissimo per il suo operato). Coletta ha sempre specificato di aver avuto un ruolo marginale nell’organizzazione di questa edizione e non si è mai intestato i meriti del successo del Sanremo targato Amadeus. Al contrario, la De Santis li vuole riconosciuti. E per farlo si sta avvalendo di uno studio legale prestigioso e da un pool di consulenti.

Fiorello, Diodato e Amadeus a Sanremo 2020

“70° Sanremo ideato dalla De Santis”

Su AdnKronos si legge: “L’ex direttrice di Rai1 chiede di essere tutelata nelle sedi competenti per la sua rimozione dall’incarico proprio alla vigilia del Festival che lei stessa ha ideato e che ha ottenuto ascolti record”. De Santis (in quota Lega) è stata sollevata dall’incarico a tre settimane circa dal debutto del 70° Festival di Sanremo. Al suo posto, su proposta dell’ Ad. Fabrizio Salini, è subentrato Stefano Coletta (in quota PD). Fonti vicine alla De Santis hanno fatto sapere che la ex direttrice avrebbe seguito il Festival su Rai Play “conoscendolo a menadito in quanto da lei stessa messo in piedi”.

Aggiornamenti e prossimi sviluppi arriveranno nei prossimi giorni, così come la decisione di un eventuale Amadeus bis per il Sanremo 2021.