Che ci potesse essere un futuro in Mediaset per Adriana Volpe era piuttosto chiaro. Era chiaro per lei che, prima di entrare, dichiarava “Se mi gioco bene questo show potrebbe esserci una continuità lavorativa” ed era chiaro per i telespettatori che, da settimane ormai, rilanciano il suo nome sui social. Da quando, poi, alla Volpe è stato dato il compito di comunicare alla Elia la possibilità di un tradimento da parte del fidanzato, le qualità empatiche ed il tatto della conduttrice le sono valse il supporto di centinaia di fan: “Datele un programma tutto suo”, “Sarebbe perfetta per Mattino Cinque”, “Fatele fare un programma di interviste a lei e a Cucuzza”.

Oggi, tutte queste richieste buttate lì quasi per gioco sembrano poter essere accolte dai piani alti di Mediaset.

Mattino Cinque si allunga?

Incredibile ma vero, esattamente come predetto da Twitter, sarebbe allo studio un’edizione weekend di Mattino Cinque condotta proprio da Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Lo rivela TvBlog che riporta un’insistente voce di corridoio in quel di Mediaset che appare piuttosto quotata e credibile. Per la prossima stagione, il tandem formato da Panicucci e Vecchi potrebbe lasciare il passo, nel fine settimana, a quello composto da Volpe e Cucuzza.

Esattamente come fa già il competitor, Uno Mattina, che ha una sua edizione per il fine settimana assai simile nei contenuti ma diversa nei conduttori, anche Mattino Cinque potrebbe avere il suo spin off per il sabato e la domenica.

Adriana Volpe e Michele Cucuzza

Il problema è il budget

Cosa frena, allora, quella che sulla carta sembra essere una buona idea? Manco a dirlo, il budget da investire in una nuova produzione.

Il sabato e la domenica mattina, su Canale 5 si dà spazio ai documentari che, programmi alla mano, non sarebbero certo in linea con l’identità di rete. Mattino Cinque Weekend potrebbe fare da traino a Forum (il sabato) e a Melaverde (la domenica) andando a giovare alla prima parte del daytime della rete. Il curriculum, da parte dei due conduttori, c’è tutto. La Volpe ha decenni di Mezzogiorno in Famiglia e i Fatti Vostri sulle spalle, Cucuzza ha lanciato l’infotainment su Rai 1 con la sua Vita in Diretta e ha una carriera fortemente improntata al giornalismo.

Chissà che chiusa la porta rossa della casa del GF Vip non si apra un portone.