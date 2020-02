Sembrava tornato il sereno tra Pago e Serena Enardu, con un amore nuovo di zecca pronto al decollo nella casa del GF Vip. Ma la furiosa lite della scorsa diretta – a causa di un like della ragazza su Instagram al tentatore che fu causa della rottura – sembra aver scatenato un terremoto sentimentale di incalcolabile entità: Pago si è sfogato portando a galla la sua prospettiva in un confronto con Paolo Ciavarro.

Lo sfogo di Pago su Serena Enardu

Pago ancora al centro di una forte turbolenza sentimentale, dopo l’incontro ‘rivelatore’ con il fratello Pedro che, entrato per poco nella casa del GF Vip, gli ha fatto una soffiata su un like di Serena Enardu al tentatore Alessandro (che fu ‘causa’ del loro allontanamento a Temptation Island Vip).

La furiosa lite della rediviva coppia, e il successivo accenno di chiarimento, non sembrano però aver risolto le tensioni roventi nel tessuto della loro relazione. Il gieffino ha deciso di vuotare il sacco e parlare a cuore aperto di quello che prova, durante una conversazione con Paolo Ciavarro.

“Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro.

Siamo riusciti a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più. Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia“.

A detta di Pago, la Enardu avrebbe dovuto calcolare il rischio di una simile condotta proprio alla luce di quanto di tragico vissuto a Temptation Island Vip: “Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome“.

Serena Enardu: “Non ce la faremo”

Se Pago, però, sembra lasciare aperta la porta alla fiducia nella sua fidanzata, l’approccio di quest’ultima sembra diametralmente opposto e i dubbi divorano i contorni della storia.

“Non ce la faremo“, ha detto la gieffina al compagno, alimentando l’orizzonte di un tramonto degli equilibri raggiunti nei giorni scorsi (a fatica) dentro il reality. “Di te mi fido“, sostiene ancora Pago, pur senza nascondere di essere spaventato davanti all’accaduto.

“Io non so quanto durerò qua dentro – ha aggiunto il cantante – e sei molto stanca anche tu. Uno può mollare, succedono altre due cose e uno molla il colpo perché dice ‘Non ne posso più’“.

