Barbara d’Urso e Fiorello: la coppia che non ti aspetti. Lei bandiera della televisione trash, sempre in onda, generatore automatico di meme, un caterpillar alimentato a caffeuccio, pronta a passare con disinvoltura dall’eredità di Alberto Sordi al nuovo seno del Ken Umano. Lui, simbolo dell’intrattenimento di qualità di Rai 1, uno showman che centellina le sue presenze televisive (adesso, vuole tornare a fare il cantante). Due mostri sacri televisivi, uniti non solo da platee adoranti di fan ma anche da una lunghissima, quanto inaspettata, amicizia celebrata, oggi, da una foto amarcord che ha già fatto parlare.

E non poco.

La richiesta di Fiorello

Tutto comincia dall’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, in onda domenica scorsa, con uno spazio dedicato a Sanremo. La d’Urso ha ospitato Morgan e ha poi fatto i complimenti ad Amadeus e Fiorello per il Festival. Il comico, durante il servizio, ha scherzato con le telecamere della trasmissione: ha fatto il classico gesto “col cuore” e ha poi chiesto alla conduttrice di pubblicare una delle loro vecchie foto, magari una in cui aveva i capelli lunghi. La d’Urso si è detta assolutamente disponibile e oggi ha postato una foto insieme al collega e amico risalente agli anni Novanta…

Le polemiche

La d’Urso ha pubblicato la foto: “Come non esaudire il desiderio di Fiorello?

Ecco pubblicata la mia foto, insieme a lui, fatta all’inizio degli anni 90”. La foto, ironica e divertente, ha suscitato però più di una critica. A saltare all’occhio è stato il labbro superiore di Barbara d’Urso che, per molti utenti, sarebbe stato negli anni oggetto di qualche ritocchino. “È evidente che la chirurgia estetica ti ha dato una gran mano e non ci trovo niente di male ma perché non ammetterlo e negare l’evidenza?” ha scritto un utente.

E commenti del genere sono presenti a decine sotto lo scatto. La d’Urso, dal canto suo, ha sempre dichiarato di essere completamente “naturale”.