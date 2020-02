Anche a San Valentino, The Social Post sale in cattedra per compilare le pagelle dei concorrenti dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Pago e Serena, Paola Di Benedetto e Federico Rossi, l’amore non è solo nell’aria, ma anche nella Casa più spiata d’Italia.

I concorrenti sufficienti dell’undicesima puntata del GF Vip

ANTONIO ZEQUILA E PATRICK RAY 8 “Er Mutanda” e Patrick offrono un po’ di leggerezza in una settimana in cui i gieffini hanno iniziato a sentire il peso del reality. Il corteggiamento di Antonio Zequila, supportato dal coinquilino Patrick, alle bellezze della casa, in particolare ad Adriana Volpe, distrae momentaneamente dalle crisi amorose che hanno invaso le ultime puntate del GF Vip.

Anche Andrea Denver sembra aver ceduto in modo platonico al fascino della bella Adriana.

al fascino della bella Adriana. LICIA NUNEZ 6.5 Lunedì sera annuncia di aver origliato parole dalle sfumature provvidenziali tra Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. In questa puntata, infatti, si parla della vita privata di Adriana Volpe, come preannunciato dall’insinuazione di Licia Nunez. Nel bene o nel male, Licia cerca di andare a fondo della questione, ma Alfonso Signorini sostiene che l’attrice abbia frainteso il contenuto della conversazione.

Tra Adriana Volpe e Licia Nunez volano accuse e lo scontro prosegue. Coincidenza o meno, in puntata arriva lo scherzo sul finto tradimento del marito di Adriana Volpe .

volano accuse e lo scontro prosegue. Coincidenza o meno, in puntata arriva lo scherzo sul . PAGO E SERENA 6 Il litigio in diretta della scorsa puntata scatenato dal like di Serena Enardu sotto la foto di Alessandro, tentatore di Temptation Island, ha fatto molto discutere, ma Pago dichiara di non voler rovinare la sua storia d’amore per un like. Per indagare sulla questione interviene Alfonso Signorini, che incontra il tentatore, ora corteggiatore, direttamente negli studi di Uomini e Donne.

Alessandro parla di un weekend trascorso insieme a Serena dopo la fine di Temptation, ma ad oggi la questione è chiusa e a parer suo Serena non ha messo il famigerato like con secondo fine. Maria De Filippi concorda, garantendo la sincerità di Serena Enardu. Della serie “Omnia vincit amor, omnia vincit like“.

I vip insufficienti della casa del Grande Fratello Vip

PAOLA DI BENEDETTO 5.5 Una concorrente che potrebbe dare un contributo maggiore alle dinamiche del gioco al di là della sua bella storia d’amore con il cantante Federico Rossi.