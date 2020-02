Costretta a lasciare Pechino Express per via di una frattura al ginocchio, Asia Argento è senz’ombra di dubbio una delle attrici e sceneggiatrici più conosciute e apprezzate del panorama nostrano. Figlia del re dell’horror, Dario Argento, dovete sapere che ha una sorella di nome Fiore.

Chi è Fiore Argento

Nata a Roma il 3 gennaio 1970, Fiore Argento è la figlia maggiore di Dario Argento e sorella di Asia. Sempre molto attenta a tenere la sua vita privata lontana dal gossip, della sua sfera più intima si sa davvero poco. Unica cosa nota è che in passato la donna ha avuto una storia con l’attore Pietro Delle Piane, attuale compagno di Antonella Elia.

Proprio nel corso della permanenza della Elia nella casa più spiata d’Italia, Fiore Argento è stata protagonista di alcuni scatti che la ritraggono assieme al compagno della gieffina, scatenando inevitabilmente le polemiche.



Per quanto riguarda la sua carriera, poi, dovete sapere che Fiore Argento ha esordito al cinema quando aveva solo 15 anni, quando è comparsa nel film Phenomena. Dopo aver studiato presso la Fashion Institute of Technology, inoltre, ha collaborato con Fendi, per poi occuparsi di una collezione tutta sua.

Il rapporto con Asia Argento

Figlia del famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Dario Argento, con Asia condivide solo il padre. Le due sorelle, infatti, sono figlie di due mamme diverse. Fiore, ricordiamo, è nata dalla relazione tra il celebre regista e l’ex moglie Marisa Casale. Proprio Dario Argento si è rivelata una figura importante nella vita delle due figlie, che nel corso degli anni sono riuscite ad instaurare un rapporto sempre più solido, non perdendo occasione di sostenersi l’un l’altra.

Le due sorelle, infatti, si vogliono davvero tanto bene, tanto da confidarsi quasi tutto. Non a caso Fiore Argento ha sempre difeso Asia dalle varie critiche, restando al suo fianco nei momenti più difficili.

