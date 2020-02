Chi l’avrebbe mai detto che anche le rockstar dure e pure come Piero Pelù hanno il cuore tenero? A rivelare il suo lato più dolce è stata proprio sua moglie, Gianna Fratta. Donna di successo con una grande passione per la musica ha inoltre confessato di aver fatto soffrire un po’ il marito prima di decidersi a sposarlo.

Gianna Fratta: “Avevo lasciato Pelù perché era troppo immaturo”

Piero Pelù e la moglie si sono sposati dopo alcuni anni di fidanzamento e, a quanto ha rivelato Gianna Fratta, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stata lei a far perdere la testa alla rocker.

“Veramente è lui che è corso dietro a me. Ci siamo conosciuti nel 2016, grazie a un orchestrale, un musicista che era suo vicino di casa. Ma dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo… Poi è tornato sui suoi passi, l’ho fatto soffrire e gli ha preso la strizza… È stato lui a volere il matrimonio. Ha capito che potevo volare via, non voleva perdermi“. Così, dopo la separazione, la coppia è tornata insieme ed ha deciso di sposarsi il 14 settembre del 2019.

La moglie di Piero Pelù svela un lato intimo del rocker

Siamo abituati a vederlo saltare, ballare e cantare sul palco con la forza e la grinta di un ventenne ma come sarà Piero Pelù tra le mura di casa? Il cantante è originario di Firenze e sembra proprio che, insieme a sua moglie, continui a vivere nell’amata Toscana. Nonostante il cantante sia molto discreto, sappiamo che apprezza il contatto con la natura selvaggia ed è attento all’ambiente. A testimoniarlo sono le immagini sui social che lo ritraggono all’aperto e i post delle sue biciclette appese ai muri, per tutta la casa.

Inoltre, come ha rivelato Gianna, il rocker è anche un marito dolce e affettuoso.