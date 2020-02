È stata la storia d’amore per eccellenza del Festival di Sanremo 2020, e proprio come la kermesse canora si è conclusa. Ma per i fan che speravano in un ritorno di fiamma ora c’è la conferma: Levante e Diodato non torneranno insieme.

L’amore finito tra Levante e Diodato

Le voci si sono rincorse nelle ultime settimane, a causa anche della ritrosia dei due protagonisti a parlare delle loro vite private. Se si era riusciti, con non poche difficoltà, a ottenere una “confessione” dal fresco vincitore del Festival Diodato sulla presunta dedica della sua canzone Fai Rumore, ancora non si era arrivati a far chiarezza sulla situazione sentimentale di Levante.

Pur avendo speso parole al miele per il suo ex compagno e la sua vittoria a Sanremo, la cantautrice siciliana già da tempo doveva fare i conti con gli insistenti rumors su un suo presunto nuovo compagno. E alla fine Levante in persona ha deciso di togliere ogni dubbio sull’argomento, durante un’intervista con Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia.

La confessione di Levante

Parlando del proprio lavoro, Levante si è definita una “stakanovista.

Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c’è l’amore si fa tutto. Quando viene a mancare…”. E subito Linus approfitta dell’assist per chiederle, senza tanti giri di parole: “Sei fidanzata adesso?”

E, incalzata dalle domande dei conduttori, altrettanto schietta è la risposta di Levante: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se suonava la batteria da ragazzo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri”.

Un amore tra mille impegni

Ovviamente lei stessa si rende conto delle difficoltà di portare avanti una relazione con un lavoro così frenetico e sempre pieno di impegni. Sono infatti pronti un nuovo album e il relativo tour, che partirà da Bruxelles il 13 maggio e continuerà con altre date europee prima di sbarcare in Italia, con la prima data confermata al Goa Boa Festival di Genova il 2 luglio.

