Sale il bilancio delle vittime e dei contagi da Covid-19 in Italia. A Crema è deceduta una donna ricoverata in ospedale, mentre a Milano si conta il primo contagio. Continuano dunque gli aggiornamenti in merito alla diffusione del Coronavirus Covid-19 in Italia, dopo l’annuncio delle nuove disposizioni da parte del Cdm e la messa in atto nelle regioni del nord Italia di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Terza vittima in Italia

Si conta una terza vittima in Italia, si tratta di una donna ricoverata presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Crema. A dare l’annuncio è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa.

La donna aveva 68 anni ed era originaria di Bagnolo Cremasco; si chiamava Angela Denti Tarzia ed era vedova con tre figli.

La salute della 68enne era gravemente compromessa dalla malattia. Come riferisce il sindaco Angelo Barbati, la donna era ricoverata all’ospedale di Cremona, risultata positiva al tampone, è stata trasportata d’urgenza a Crema, ma il suo quadro clinico era già irrimediabilmente compromesso, tant’è che durante il trasporto ha avuto un attacco cardiaco.

Primo contagiato a Milano

In serata è arrivata la notizia di un contagiato nel capoluogo lombardo.

Si tratta di un medico, un dermatologo del Policlinico, risultato positivo al test. Ora è ricoverato presso l’ospedale Sacco.

Secondo quanto riferito dal dottor Borrelli, ora il bilancio è di 152 contagi, 112 solo in Lombardia e 3 persone decedute. Nuovi casi sono stati identificati in Trentino e nella bergamasca. A Milano e nell’hitnerland, oltre alla chiusura delle scuole, sono state previste la chiusura del Duomo fino al 25 febbraio e di pub e locali dalle 18.

Treno bloccato al Brennero

In serata è arrivata la notizia di due treni partiti dall’Italia e bloccati al Brennero per due casi sospetti a bordo. Si tratta dell’Eurocity 86, tratta Venezia-Brennero-Monaco, con a bordo 300 persone e dell’espresso notte Ventimiglia-Brennero Mosca, che conta 45 passeggeri. A bordo di uno dei treni sono state individuate persone con febbre alta. Al momento i treni sono fermi e, non appena sarà possibile, faranno marcia indietro. Il valico del Brennero risulta al momento bloccato.

APPROFONDISCI:

TUTTO SUL CORONAVIRUS

LEGGI ANCHE: Coronavirus tutto quello che c’è da sapere: sintomi, contagio e precauzioni