Patrick Ray Pugliese protagonista di una dolcissima sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha ricevuto un messaggio inaspettato nel corso della diretta del 24 febbraio scorso.

Emozioni per Patrick al GF Vip

In una prima serata carica di colpi di scena, prima la squalifica di Clizia Incorvaia poi l’addio di Andrea Montovoli all’avventura nel GF Vip, Patrick Ray Pugliese è stato protagonista di un sipario emozionante.

“Mi manca Leone“, ha detto il concorrente parlando del figlio di 6 anni avuto dalla sua ex, Martina Pascutti. Alfonso Signorini ha sottolineato il piacere di scoprire il lato più tenero e meno giocoso del volto storico del reality, e ha aggiunto un dettaglio curioso sul rapporto con il suo bimbo: “Mi hanno detto che tuo figlio non ti chiama papà ma ‘Patrick del Grande Fratello’“.

Il messaggio del figlio Leone

In confessionale una splendida sorpresa per Patrick, annunciata dal conduttore in diretta. La corsa del concorrente si è conclusa con l’apertura di una busta contenente un disegno del figlio Leone, raffigurante il Titanic.

“Ha visto anche il film, gli è piaciuto tantissimo”, ha detto il gieffino nel mostrare, orgoglioso, il regalo inaspettato del piccolo.

Sul foglio anche una tenerissima dedica: “Ti voglio bene papà“, davanti a cui Patrick si è sciolto sottolineando di sentire profondamente la mancanza. “Mi manchi da pazzi, ti amo tantissimo, papà fra un po’ lo rivedi. Sei il mio amore“.

Le parole dell’ex, Martina Pascutti

L’ex compagna di Patrick, Martina Pascutti, è la mamma di Leone e i due si erano incontrati proprio al Grande Fratello. Tra loro c’è un bel rapporto nonostante la fine della relazione, e crescono il figlio in un clima di grande serenità.

Durante la diretta del 24 febbraio scorso, Martina Pascutti ha condiviso un messaggio con i suoi follower su Instagram, per descrivere le sensazioni sul percorso del papà del suo bimbo all’interno del reality.

“Mi avete fatto commuovere tantissimo questa sera, scrivendomi tutti voi delle parole bellissime. Mi sono ritornate le farfalle allo stomaco quando ho rivisto tutto il nostro percorso che abbiamo fatto insieme e la sorpresa che Leone ha disegnato per suo papà @patrickrayofficial. Grazie @grandefratellotv mi hai fatto rivivere una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha portato ad avere la cosa più bella al mondo: Leone.

La nostra famiglia, nonostante sia un po’ pazzerella, sarà sempre unita. Forza papà.. Vinci per tutti noi!!!“

Post di Martina Pascutti su Instagram

