Un altro protagonista del Grande Fratello Vip fuori dalla Casa: Andrea Montovoli ha lasciato il reality. La decisione, arrivata al culmine di una serata in cui non sono mancati i colpi di scena (su tutti, la squalifica di Clizia Incorvaia), è stata irremovibile.

GF Vip: Andrea Montovoli si ritira

Addio alla corsa per la vittoria al GF Vip 2020 per Andrea Montovoli, che ha lasciato la Casa più spiata d’Italia nel corso della diretta del 24 febbraio scorso.

Il suo è il terzo ritiro dal reality, dopo quello dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana e della quotatissima Barbara Alberti.

“Non ce la faccio“, ha commentato l’ormai ex concorrente davanti alle domande del conduttore, sostenendo di aver sfiorato il limite delle sue possibilità di resistenza all’interno delle mura di Cinecittà.

Le parole dell’attore a Signorini

Alfonso Signorini ha provato a farlo tornare sui suoi passi, ma per l’attore è stata una decisione irremovibile. Le sue parole al conduttore del reality e al pubblico non hanno lasciato spazio a ulteriori possibilità di permanenza.

“So che persona sei, sarebbe un percorso difficile ma la tua esperienza secondo me non è finita qui… E puoi contare sull’appoggio e sugli amici che hai in casa.

Non voglio, però, obbligarti a fare qualcosa che non ti senti di fare“, ha detto il padrone di casa all’ormai ex concorrente.

Dal canto suo, Montovoli ha usato parole importanti per descrivere la sua condizione: “Ho affrontato un mostro che covavo dentro da 17 anni. So quali sono i miei limiti e ci sto arrivando, Voglio fermarmi, sento che mi manca l’aria“. All’interno del reality, l’attore era finito al centro di un acceso scontro per questioni legate a un presunto accordo segreto sulle nomination, antagonista Michele Cucuzza.

