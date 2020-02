L’incertezza regna sovrana tanto a Mediaset quanto in Rai. Non è mai troppo presto per guarda al futuro ed entrambe hanno già iniziato a farlo e non si escludono grandi colpi di scena nella prossima stagione. C’è chi permane, chi potrebbe andarsene, chi potrebbe cambiare casacca e chi invece essere del tutto escluso: concentrandoci sui conduttori, le indiscrezioni di Blogo sembrano riguardare da vicino una personalità, Mara Venier.

Mara Venier, un futuro in bilico tra Domenica In e L’Isola dei Famosi

Back to… Mediaset? Un’ipotesi che non sembra così tanto irreale. Nonostante il grande successo riscosso da Mara Venier, per tutti ormai “Zia Mara”, al timone di Domenica In alla quale ha saputo conferire uno smalto tutto nuovo, alcune dinamiche interne potrebbero incoraggiare un cambio casacca per la Venier. Secondo quanto in possesso di Blogo infatti, la conduttrice potrebbe presto svestire i panni Rai per rivestirsi di Mediaset volando al timone de L’Isola dei Famosi. Come risaputo il reality salterà l’annata per tornare sul piccolo schermo solamente nel corso della prossima stagione e questo sarebbe sintomo di forte instabilità da ambo i palinsesti.

Salto di qualità per Caterina Balivo

Se Mara Venier finisse al timone de L’Isola dei Famosi, al quale già presenziò ma in qualità di opinionista in studio, rimarrebbe vacante il timone di Domenica In che potrebbe inaspettatamente passare nelle mani ad esempio di Caterina Balivo, altra punta di diamante della Rai. Un premio dunque, un bel salto di qualità per la Balivo che se si avverasse significherebbe, al contrario, un “ennesimo” rifiuto per Ilary Blasi sempre in lizza per L’Isola dei Famosi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, votata a Temptation Island.

Barbara d’Urso dentro o fuori il Grande Fratello?

In tutto questo, sempre secondo Blogo, bisognerà capire anche che ruolo giocherà nella partita Barbara d’Urso: sebbene la conduttrice Mediaset abbia già caldeggiato il suo ritorno al timone del Grande Fratello Nip, la certezza non c’è e soprattutto sembra molto probabile cha la d’Urso torni in pista al timone di una versione “integrale” di Domenica Live, non più dimezzata per evitare lo scontro diretto e perpetuo con Domenica In. Insomma, uno scenario quanto mai kierkegaardiano per cui esistere significa ‘poter scegliere’; anzi, essere possibilità.

