La puntata del 16 febbraio di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, ha registrato ottimi risultati. Quasi 4 milioni di telespettatori sono rimasti incollati al televisore seguendo il susseguirsi degli ospiti in studio. Un grande successo considerando la lontananza (ormai) dal palco dell’Ariston, da cui la Venier ha accompagnato Amadeus durante la serata finale del Festival.

Mara Venier batte Mediaset con il 23% di share

Rai uno, ieri, grazie alla Venier, è riuscita a portare a casa il 23% di share, battendo in maniera netta Mediaset. A quell’ora, infatti, andavano in onda sulla rete concorrente Beautiful, Una Vita e Il Segreto, che a stento hanno portato a casa circa il 12% di share (poco meno di 2 milioni).

In pratica, la metà dei telespettatori era sintonizzata sul canale di zia Mara.

Mara Venier twerka con Elettra Lamborghini

Cosa ha catturato l’attenzione di così tanti italiani? Gli ospiti in puntata sono stati molti, e non senza colpi di scena. Sarà che si è parlato ancora del Festival, delle stranezze di questa edizione e dei litigi. Mara ha infatti voluto in studio Elettra Lamborghini, Levante, Elodie, e Bugo.

Nonostante il virus influenzale della conduttrice, lei ed Elettra sono riuscite a scaldare il pubblico con siparietti divertenti. Tra questi, la cantante, famosa per le sue movenze sexy durante le esibizioni, è riuscita a far twerkare la Venier, anche se per poco. Questa, poi, le ha chiesto alcuni suggerimenti per migliorare il movimento del bacino. Che sarebbe stata un’intervista diversa dal solito, lo si era già capito dall’ingresso di Elettra. Lei, reduce da un incidente sexy sul palco di Sanremo, in cui ha rischiato di far uscire il seno dalla scollatura, ha esordito dicendo: “Ho messo un po’ di scotch per evitare che escano così non combiniamo guai“.

Venier, la gaffe su Irene Grandi

Ai telespettatori non è passata inosservata la gaffe di Mara. Durante la chiacchierata con Bugo, durante la quale lui ha dichiarato di considerare quella di Irene Grandi una delle sue canzoni preferite a Sanremo, Mara Venier ha risposto: “Ma Irene Grandi non c’era”, eliminando magicamente la cantante dalla gara canora. La Venier, poi, resasi conto della brutta figura, ha sdrammatizzato: “Ho la febbre, scusate”.

