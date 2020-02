Sebbene sembra che il pubblico debba attendere il 2021 per riuscire a vedere sul piccolo schermo una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, non mancano certo i pettegolezzi su quali potranno mai essere i naufraghi.

Isola dei Famosi, il ritorno nel 2021 con una nuova conduttrice?

Proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di discorrere sulla ventura edizione de L’Isola dei Famosi che potrebbe tornare nel 2021 con importanti novità a partire dalla conduttrice. Sappiamo già tutti ormai, in maniera quasi più che certa, che al timone del reality non ci sarà Alessia Marcuzzi che ha così deciso di abbandonare gli studi che per tanto tempo ha varcato per dedicarsi ad altri progetti e in particolare a Temptation Island.

Voci di corridoio sembrano vedere sempre più vicina a Mediaset Mara Venier che nel 2021 potrebbe decidere di abbandonare la Rai e la sua Domenica In per tornare a capitanare le dinamiche dei naufraghi in uno studio che già l’aveva vista in qualità di opinionista.

Paola Iezzi, le lusinghe degli autori

Ma novità succose filtrano anche sui papabili naufraghi, personalità che nel 2021 potrebbero aspirare ad approdare sull’isola più nota delle Honduras. A riportare il pettegolezzo è Bitchy che riprende le indiscrezioni lanciate dal settimanale di gossip Spy. Secondo il cartaceo infatti a cimentarsi nell’avventura potrebbe essere una cantante nota al pubblico italiano e che in queste settimane sarebbe stata oltretutto particolarmente corteggiata dagli autori della produzione, bramosi di averla nel venturo cast.

Si tratterebbe di Paola Iezzi, la sorella di Chiara nonché parte del rinomato duo. “Cercasi naufraghe – scriverebbe Spy – La produzione sta reclutando nuovi vip. Non dite a Chiara Iezzi che sua sorella Paola sta ricevendo da settimane laute lusinghe da parte degli autori di Isola dei Famosi“. La risposta dall’altra parte? Al momento non pervenuta sebbene Spy lasci intendere che la cantante non nutra una così forte voglia di partire per le Honduras. Che dire, se Paola Iezzi dovesse rifilare un 2 di picche la produzione ha senz’altro tanto tempo per riparare al forfait!