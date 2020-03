I focolai di Coronavirus Covid-19 stanno mettendo a dura prova l’Italia, nelle zone rosse continua ancora per tutta la prossima settimana la quarantena.

Tra venerdì e sabato il governo ha varato il primo decreto d’emergenza per sostenere economicamente le zone colpite, ma non sarà l’unico. Intanto migliorano le condizioni della famiglia di Fiumicino ricoverata allo Spallanzani.

Gli Stati Uniti bloccano i voli

Prima l’annuncio del Presidente Trump, poi la notifica della compagnia aerea American Airlines, gli Stati Uniti hanno bloccato i voli da e per l’Italia.

La sospensione è prevista fino al 24 aprile, e riguarda i voli da e per Milano. Gli aeroporti statunitensi compresi nei divieti sono il JFK di New York, Miami, Atlanta, Dallas, Detroit, Newark Los Angeles, Chicago, Seattle, San Francisco e Washington. Le restrizioni erano state applicate anche per e dalla Cina e restano ancora valide.

Coronavirus Italia: gli ultimi aggiornamenti

In Italia si contano ormai 1049 casi di contagio, alcuni nuovi 29 i decessi e 50 i pazienti guariti. Nella zona rossa, che comprende 11 comuni, resta lo stato di quarantena esteso fino al prossimo 8 marzo. Mentre le zone definite “gialle”, che comprendono ad esempio Piemonte e Ligura, lentamente riprenderanno le attività sospese, riguadagnando pieno regime a partire da mercoledì.

La situazione si fa sempre più tesa a livello umano, diciotto persone sono state denunciate per aver violato la quarantena ed essere usciti dalla zona rossa.

Il bollettino dello Spallanzani

Intanto sono buone le condizioni della famiglia di Fiumicino ricoverata dallo scorso venerdì presso l’Istituto Spallanzani. Dall’ospedale sono stati resi noti i risultati dei test effettuati e l’esito è più che positivo: “Tutti i test eseguiti nella giornata di ieri e sino a questa mattina sono risultati negativi, compresi i contatti sintomatici della familgia“.

Dei 204 pazienti analizzati, 177 sono già stati dimessi, solo 27 rimangono sotto osservazione.

Previste altre misure economiche

Il Premier Conte ha annunciato che il governo intende varare ulteriori misure economiche destinate alle zone colpite. Sarà un decreto contentente misure urgenti per sostenere l’economia e allontanare così lo spettro della recessione.

Stando a quanto anticipato, il decreto conterrà finanze aggiuntive, quindi più deficit pubblico.

