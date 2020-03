Elodie, il cui successo è aumentato ulteriormente a seguito della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in più occasioni ha rivelato il suo passato, raccontando al pubblico le difficoltà affrontate e superate durante la sua infanzia ed adolescenza, parlando in particolar modo di sua sorella minore, Fey.

L’appoggio di Elodie è stato fondamentale per Fey, sopratutto quando ha deciso di rivelare alla propria famiglia di essere omosessuale.

Elodie e Fey, un legame indissolubile

Elodie e Fey hanno trascorso la propria infanzia nel difficile quartiere di Quartaccio, nella capitale. Le 2 sorelle, nel corso di un’intervista rilasciata a Noisey Italia, hanno raccontato di come in passato si siano fatte forza a vicenda per superare le difficoltà dovute alla complicata vita in periferia, alla violenza in casa e, infine, alla separazione dei genitori. Fey è cresciuta sotto l’ala protettiva di sua sorella maggiore, che si è sempre presa cura di lei proteggendola e sostenendola, specie nel delicatissimo momento del coming out.

Elodie rivela: “L’ho capito prima di lei“

Elodie, in una lunga intervista rilasciata alla rivista Grazia, ha rivelato:

“Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta“.

Poi, ha aggiunto un particolare commovente: “Quando me l’ha confidato, piangeva“. Successivamente, ha rivelato anche le reazioni avute in famiglia a seguite della rivelazione di Fey: “Più per lei che per noi. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere“

La vita privata di Fey

Fey Di Patrizi, classe 1993, pur vivendo lontano dai riflettori, condivide la sua vita privata con i suoi followers. Sul suo profilo Instagram si possono infatti sfogliare gli scatti con la sua dolce metà, Marta, e la gattina di nome Tequila.

Approfondisci

Le origini di Elodie Patrizi: chi è Claudia Marthe, sua mamma

Elodie sulla polemica con Masini: “Bisogna stare attenti a non ferire gli altri“

Alessia Marcuzzi difende Elodie: “Insultare una donna magra è comunque body shaming“