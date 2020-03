Non c’è un attimo di tranquillità dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo il rimprovero del conduttore Alfonso Signorini la modella brasiliana Fernanda Lessa scoppia a piangere nella sua camera.

Una puntata turbolenta: Marini, Lessa ed Elia

Dall’arrivo di Valeria Marini tutto è un po’ più vivace. Sono all’ordine del giorno le litigate tra Antonella Elia e la pin-up all’italiana. La Elia non tiene per sé i suoi pensieri: “Secondo me Valeria è un personaggio un po’ antico, che non ha senso, lei vuole essere comunque e in ogni momento protagonista, anche a sproposito. È autocelebrativa, completamente fuori da qualsiasi realtà accettabile”. E allo stesso modo la Marini non si tira indietro: “Per me i suoi giudizi non contano niente, dice che io no so fare niente eppure io ho finito ora uno spettacolo mentre a lei non l’avrebbero mai potuta prendere”.

Valeria non è l’unica gieffina ad avere qualche attrito con Antonella. Nell’ultimo periodo sia la Marini che Fernanda Lessa non appena incontrano la Elia si “difendono” facendo il segno della croce e girando con in mano un rosario.

Rosari e segni della croce

Alfonso Signorini non è rimasto impassibile a questa nuova usanza che si sta spargendo dentro la Casa e in diretta chiede spiegazioni. Fernanda Lessa si difende così: “Lei è un buco nero: io credo nell’energia. E qui se è proibito avere una fede scrivetelo – e continua – Lei è tutta negatività e quando mi fissa, mi trasmette energia negativa. Faccio la croce per proteggermi”.

Alfonso rincalza dando la sua visione dei fatti: “Sentire questi discorsi nel 2020 mi fa venire la pelle d’oca. Mi sembrano discorsi medioevali – e ancora – Ma cosa c’entra Gesù? Tutto questo è tutto tranne che Gesù Cristo. Non bestemmiamo. Questa cosa non la accetto. Il rosario si usa per sgranare le Ave Marie in santa pace e per conto proprio, non si porta al Grande Fratello. Le negatività lasciatele dove le avete trovate perché poi siamo tutti bravi a parlare del destino di Mia Martini, ma il suo destino ha avuto inizio da lì”.

Fernanda Lessa non ha retto la pressione e poco dopo è stata ritrovata in lacrime da Adriana Volpe, alla quale la modella ha rivelato: “Io non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli”.

