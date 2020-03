Anche questa sera saranno tantissimi i programmi mandati in onda dalle reti che potrebbero contendersi il primo gradino sul podio virtuale dello share. Da Don Matteo 12, la serie tv con Terence Hill sempre più vicino all’ultima puntata alla quarta invece di Pechino Express 8.

Tantissimi gli appuntamenti che questa sera, 3 marzo 2020, cercheranno di tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo. Partendo dalla Rai, andrà in onda eccezionalmente di martedì e dunque stasera – e non giovedì come invece è sempre stato più consueto, una nuova puntata di Don Matteo 12, nello specifico l’episodio Non Rubare. Ma sempre sulla Rai, spostandoci su Rai2, è attesissima invece la quarta puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, Pechino Express 8. Le 7 coppie rimaste in gara abbandoneranno passo dopo passo la Thailandia per avvicinarsi sempre più alla Cina. Si permane invece su discorsi d’attualità e politica nello studio di #Cartabianca, il programma televisivo in onda su Rai3 condotto da Bianca Berlinguer.

Di fronte a due colossi come Don Matteo e Pechino Express, Mediaset e in particolare Canale 5 prova a sfangarla mandando in onda una pellicola di successo, particolarmente amata dal pubblico quale Cinquanta sfumature di Nero, il sequel di Cinquanta sfumature di grigio. Appuntamento fisso alle 21:20 su Italia 1 invece per gli amanti delle inchieste e del divertimento con una nuova puntata de Le Iene Show. Torna anche Mario Giordano invece su Rete4 alle 21:25 con il suo Fuori dal coro, il programma televisivo interamente dedicato all’approfondimento politico. Attesa in apertura del programma di Rete4 la politica e volto di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

