In merito all’emergenza Coronavirus, Alberto Angela ha lanciato un messaggio rivolto a quanti operano in prima linea nello scenario italiano, con un pensiero alle persone contagiate e alle loro famiglie. Parole affidate a un breve post sul suo profilo Facebook.

Il messaggio di Alberto Angela

Alberto Angela ha pubblicato un post sull’emergenza Coronavirus, rivolto a quanti, in questi giorni, si stanno adoperando contro l’epidemia e alle famiglie coinvolte.

Il pensiero del divulgatore scientifico, affidato a un breve messaggio sul suo profilo Facebook, non è entrato nel merito del dibattito intorno alle misure predisposte dal Governo nelle ultime ore, ma si è soffermato sull’aspetto umano della questione senza trascurare un sentito ringraziamento.

“Il mio pensiero va a chi ha perso un caro per il Covid-19, a chi vive in quarantena o isolamento, ai più vulnerabili e a chi è in prima linea contro la diffusione del virus. Soprattutto a coloro che con grande sacrificio e coraggio operano negli ospedali e nei laboratori. Grazie!“.

Post di Alberto Angela su Facebook

Coronavirus: i dati italiani

Lo scenario italiano sul fronte dell’emergenza Coronavirus viene puntualmente aggiornato nella conferenza delle 18 tenuta dal Dipartimento della Protezione Civile.

Gli ultimi dati relativi alla giornata del 4 marzo scorso, secondo quanto riferito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli e poi cristallizzato nel comunicato ufficiale, rilevano la seguente fotografia sullo stato attuale nella nostra nazione: “Al momento 2.706 persone risultano positive al virus. Ad oggi (4 marzo, ndr), in Italia sono stati 3.089 i casi totali. (…) Sono 276 le persone guarite. I deceduti sono 107, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso“.

Dopo il decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm) con le misure economiche urgenti, il Governo ha fissato altri interventi per contrastare la diffusione del contagio e allentare così la pressione sulla rete ospedaliera nazionale.

Nel quadro di una situazione in continua evoluzione, si innesta la bella notizia diffusa nella serata del 4 marzo scorso da Attilio Fontana, governatore della Lombardia: “La giornata si conclude con una bella notizia: la ‘paziente 2’, la donna ricoverata all’ospedale Sacco, in dolce attesa, è stata dimessa. Sta bene, come sta bene la bambina che ha in grembo!“. Si tratta della moglie del ‘paziente 1’, il 38enne il cui caso è stato il primo osservato in Lombardia.

