Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, riserva parole dolcissime per la moglie, in gara al Grande Fratello Vip. Di lei racconta il periodo della disintossicazione, e la volontà di rinnovarle la sua promessa d’amore. Per lui, quella di Fernanda è una rinascita dal dolore.

Zocchi: “Mia moglie non odia”

“Sono sicuro, la risposerei altre mille volte. Magari a piedi nudi sulla spiaggia”, ha dichiarato Luca in un’intervista al settimanale Chi. Una dichiarazione d’amore importante, soprattutto se fatta a distanza, mentre Fernanda è rinchiusa all’interno della casa del GF. Per lui, la moglie ha già vinto. Prima di tutto, respinge tutte le accuse di chi pensa che Fernanda provi dell’odio nei confronti di alcuni concorrenti. Per Zocchi, Fernanda non sarebbe in grado di provare odio. Semplicemente, nutre del rancore come qualsiasi essere umano: “Con Antonella Elia? Fernanda non la odia, c’è, semplicemente, una sorta di mal sopportazione”, ribadisce Luca.

Zocchi:” Prego ogni giorno affinché non ricaschi nella sua dipendenza”

Secondo le parole di Zocchi, questo sarebbe il periodo migliore nella vita di Fernanda. Paragona questo momento ad una rinascita, una sorta di ritorno al’infanzia per poi ricrescere di nuovo, consapevole, però, degli errori commessi. “Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male”, dice commosso, affiancando alle sue parole il racconto di un particolare episodio nella casa che l’ha positivamente colpito. Fernanda, alzando i calici, durante una cena, ha brindato con tutti i concorrenti. Poi, ha versato il suo vino nel bicchiere di Fabio Testi. Una bella prova quella di Fernanda, che è riuscita a disintossicarsi e che adesso sembra mantenere tutte le belle promesse fatte alla famiglia.

Fernanda Lessa, la salvezza trovata in clinica

Quella di Fernanda era una vera e propria dipendenza. Poi l’ingresso in una clinica specializzata, in cui le tante attività ricreative tenevano lontana Fernanda dalle tentazioni e le facevano capire che quella non poteva essere la strada giusta. Anche sui social, in tanti le hanno manifestato affetto e vicinanza, con centinaia di messaggi di incoraggiamento.

