Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore stanno passando sempre più spesso del tempo insieme. I due sono stati avvistati a St. Moritz, sulla neve e lungo le vie dello shopping insieme al figlio Nathan Falco. La donna, recentemente, ha rivelato come tutti gli uomini temano il confronto con l’ex marito.

Una vacanza insieme per il bene di Nathan?

Una vacanza sulla neve per la soubrette e attrice Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore. C’è chi crede che tra i due ci sia stato un ritorno da fiamma, nonostante si siano lasciati da circa 2 anni. In realtà, non hanno mai fatto mistero di voler tenere la famiglia unita per il bene di Nathan Falco.

Briatore e la Gregoraci hanno sempre detto di essersi impegnati per creare un clima sereno per il figlio e, a St. Moritz, sono apparsi molto affiatati. In realtà, entrambi non hanno delle relazioni in questo momento. Briatore, negli ultimi mesi era stato visto in compagnia di numerose donne ma nessuno di questi flirt era stato confermato. La Gregoraci sembra aver da poco chiuso il suo legame con Francesco Bettuzzi e ha deciso di passare qualche giorno in Svizzera con Briatore, secondo quanto immortalato da Chi.

Briatore e Gregoraci insieme per il compleanno di lei

In realtà, nelle ultime settimane, i 2 sono apparsi quanto mai affiatati dato che Elisabetta Gregoraci aveva deciso di festeggiare i suoi primi quarant’anni nel locale di Flavio Briatore a Montecarlo, dopo i festeggiamenti intimi col figlio Nathan.

Archiviata la polemica su Sanremo, la donna si è lanciata in un party super glamour e sono stati tanti gli ospiti a prendervi parte tra cui Victoria Silvstedt, Jonathan Kashanian e Michela Coppa. Briatore, dopo aver messo a disposizione il suo locale, ha anche dedicato alla sua ex moglie un messaggio di auguri social con una foto che li ritrae insieme. In realtà, durante il party, sembrano non essere mancate le scintille tra i due ex, che avrebbero avuto altri accompagnatori.