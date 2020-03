Le parole utilizzate da Clizia Incorvaia, che hanno causato la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, fanno ancora parlare, questa volta anche una figura importante della televisione italiana. È infatti Maurizio Costanzo, alle pagine di Nuovo, ad esprimere la sua opinione sulle tanto discusse parole e gli atteggiamenti tenuti dall’ex di Sarcina.

Maurizio Costanzo rimprovera l’ex gieffina

Alla rivista Nuovo, lo storico volto del Maurizio Costanzo Show dice la sua sulla squalifica di Clizia Incorvaia. Il celebre conduttore ha infatti commentato l’accaduto così: “Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa, si è dispiaciuta, ma a poche ore dall’uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio per lei”.

Costanzo si dichiara quindi più infastidito dall’atteggiamento tenuto dalla Incorvaia nonostante la gravità delle parole dette. L’ex di Sarcina aveva infatti accusato il coinquilino Andrea Denver di averla nominata a tradimento, chiamandolo “buscetta”. In seguito alla gravità del termine utilizzato la donna è stata subito squalificata in diretta dal Grande Fratello, dopo che molti sui social avevano chiesto provvedimenti seri nei suoi riguardi.

Clizia ancora al centro di nuove polemiche

Chissà se la Incorvaia vorrà rispondere alle accuse di Costanzo di non essere veramente dispiaciuta delle parole dette. Nel frattempo un’altra polemica imperversa sopra la testa dell’influencer: infatti Clizia è accusata di aver mentito sull’età.

La stessa Incorvaia ha deciso di chiarire la questione sui social, attraverso Instagram. “Ragazzi è successo una caos per il discorso dell’età e dei miei anni. In realtà quando io lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare, perché a 18 anni ne dimostravo 15. Il mio agente, per farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l’età che sapevano al Grande Fratello e tutti quanti” ha dichiarato l’influencer cercando di placare questa ennesimo polverone su di lei. Dopo il divorzio da Francesco Sarcina e le reciproche accuse di tradimento e la tanto chiacchierata squalifica dal Gf Vip, sembra proprio non esserci pace per Clizia Incorvaia.

