Michelle Hunziker torna dietro al bancone di Striscia la Notizia insieme suo storico collega e amico Gerry Scotti.

La sorridente conduttrice svizzera si dice pronta a riprendere il posto che per poche puntate è stato occupato dalla divertentissima Francesca Manzini, comica ed imitatrice di diversi personaggi dello spettacolo.

Striscia la Notizia: la sostituzione di Francesca Manzini

La Hunziker condurrà il Tg satirico con l’intento di far sorridere gli italiani in questo particolare momento: “Oggi più che mai, tornare dietro al bancone di Striscia con il pensiero e la speranza di alleggerire e portare della sana allegria alle serate degli italiani insieme a Gerry Scotti, mi rende incredibilmente orgogliosa. Evviva Striscia sempre”, ha dichiarato la Hunziker all’Ansa.

La temporanea assenza di Michelle ha permesso ai telespettatori di conoscere l’imitatrice Francesca Manzini che ha avuto occasione, ancora una volta, di mostrare tutto il suo talento e la sua bravura. La Manzini in realtà era già abbastanza conosciuta ma forse difficile da riconoscere; la vediamo infatti spesso nei panni di altri volti noti dello spettacolo come Maria De Filippi, Asia Argento e la riuscitissima Mara Venier che tuttavia non ha molto gradito la sua imitazione. Le due hanno avuto un piccolo screzio, mai chiarito, a causa di uno scherzo.

La Manzini nei panni di conduttrice

Screzi a parte, la Manzini è stata chiamata a rapporto da Antonio Ricci prima come imitatrice e poi come conduttrice al fianco di un pilastro della Televisione italiana, Gerry Scotti.

Il papà del Tg satirico ha comunicato il nuovo incarico all’imitatrice in un modo originale e molto dolce; nel suo camerino ha lasciato un foglio di cartone con scritto “Cara Francesca, ho deciso che condurrai la settimana di Striscia La Notizia dal 2 al 7 marzo. Te lo meriti…. Antonio”. Un gesto che ha reso estremamente felice la Manzini. Chissà se la rivedremo in futuro nei panni di conduttrice, intanto continuerà con le sue meravigliose e divertentissime imitazioni.

Approfondisci

Striscia la Notizia, Francesca Manzini affiancherà Gerry Scotti alla conduzione

Striscia la Notizia: chi è Francesca Manzini la nuova conduttrice

Francesca Manzini e il retroscena sul rapporto con Mara Venier