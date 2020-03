Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, è nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta l’attacco viene da un altro volto noto delle tv. Sylvie Lubamba, infatti, rivela di aver avuto una storia con Pietro e che l’uomo avrebbe usato violenza nei suoi confronti.

Le accuse di Sylvie Lubamba

Nel salotto vuoto di Domenica Live a causa dell’emergenza Coronavirus, Sylvie Lubamba rilascia alcune dichiarazioni che fanno discutere. “Io ho conosciuto Pietro Delle Piane a luglio 2006 e la relazione è finita a ottobre – racconta Sylvie – Ha detto che la nostra è stata una storiella, ma mi ha presentato i genitori, persone carinissime, che mi hanno accolto come una figlia nella loro casa al mare. Dormivano insieme. Ero la nuova fidanzata”.

Poi lancia delle accuse precise e gravissime sempre dallo studio di Domenica Live: “In un paio di occasioni mi ha messo le mani addosso. La prima volta mi ha dato una sberla così forte da crearmi un gonfiore tra la bocca e il naso. Ho detto questa cosa a 2 amici, che mi hanno creduta e mi hanno anche detto che non ero la prima cui accadeva“.

“Purtroppo è successo anche una seconda volta“

“Io mi sono confessata con questi 2 amici però purtroppo non erano presenti nel momento in cui ho ricevuto la sberla e non mi hanno vista con la tumefazione però io mi sono sfogata con loro e loro mi hanno creduto immediatamente – continua Lubamba a Barbara d’Urso – Quando mi ha tirato la sberla, questo succedeva a casa sua a Roma, e non sono potuta uscire da casa sua per 2/3 giorni perché mi sentivo a disagio. Nel frattempo lui mi ha curata, mi ha chiesto scusa, era sinceramente pentito e io ho detto ‘vabbè siccome si tratta di un primo episodio, spero isolato, ti perdono, e poi purtroppo è successo anche una seconda volta‘”.

“La seconda volta è successo a Caserta ad una festa di compleanno – confessa la showgirl movendo fortissime accuse nei suoi confronti – Il mio amico, salutandomi, mi ha dato un bacio a stampo, lui lo ha preso come una mancanza di rispetto. Nel tragitto dalla location, lui mi ha menata più volte, dicendomi che non dovevo permettermi mai più di fargli fare queste figuracce. Anche in quell’occasione ho sorvolato. Poi non è più successo”.

Pietro Delle Piane ribatte: “Ci vedremo in tribunale“

A Live – Non è la d’Urso il diretto interessato ha voluto ribattere alle gravissime accuse mosse da Sylvie Lubamba: “Sono dispiaciuto di questa cosa e invito tutte le donne che hanno subito violenza a denunciare, ma alle autorità competenti e non ad andare in televisione per farsi pubblicità. Per quanto riguarda la situazione, le calunnie e la diffamazione della signora Lubamba nei miei confronti, ne parleremo in altra sede: in tribunale. Punto”.

Nonostante venisse incalzato dagli opinionisti in studio, soprattutto Platinette, Delle Piane ha seccamente rigettato ogni accusa avanzata da Lubamba. Nello studio di Live, il fidanzato di Antonella Elia è stato anche accusato da un’altra donna: secondo questa testimonianza, l’uomo si era spacciato con lei come nipote di Carlo Delle Piane, nonostante anche questo venisse smentito dallo stesso.

Vedremo come si risolverà questa spinosa questione tra Sylvie Lubamba e Delle Piane e se ulteriori dettagli sulla vicenda emergeranno.

