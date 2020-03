Secondo il regolamento del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti all’interno della casa non devono avere contatti né informazioni su ciò che accade all’esterno. Ma l’edizione di quest’anno di Alfonso Signorini deve confrontarsi con un’emergenza molto particolare: il Coronavirus.

La decisione di informare

Dopo l’indecisione dei giorni scorsi se informare in maniera completa i concorrenti sull’emergenza Coronavirus (al riguardo gli inquilini erano informati solo in parte, ma non sapevano dei numeri su contagiati, morti e guariti né delle disposizioni del Governo), la regia del reality ha deciso di informare i concorrenti rimasti in gioco sull’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Gli inquilini della casa sono dunque stati chiamati uno per uno nel confessionale, e gli è stato mostrato un videomessaggio di Michele Cucuzza, che li aggiornava sulla situazione di emergenza, ed il video dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle misure adottate dal governo per contenere la diffusione del virus.

I videomessaggi dei parenti

I telespettatori non hanno visto il momento della comunicazione nel confessionale, ma hanno potuto seguire i momenti successivi: i concorrenti sono infatti stati riuniti nel salotto per mostrare loro i videomessaggi dei parenti, e le reazioni sono state tutte di grande commozione.

I vari familiari hanno rassicurato i concorrenti sul loro stato di salute (nessuno dei parenti è stato contagiato) e li hanno incoraggiati con parole affettuose sul non farsi abbattere da questa emergenza.

Gli inquilini della casa hanno chiaramente provato forti emozioni, e non sono mancate le lacrime per la commozione e la tensione.

Le lacrime dei concorrenti

Paola, a cui era indirizzato il primo videomessaggio ha pianto.

Poi è stato il turno del marito di Fernanda Lessa, della compagna di Licia e della fidanzata di Patrick, che hanno speso dolci parole nei confronti dei concorrenti.

La madre di Paolo ha invece usato un messaggio più allegro, per tirare su il morale al figlio, e la mamma di Asia ha invece espresso di nuovo dolcezza.

La mamma di Aristide ha tranquillizzato il figlio dicendogli che in famiglia stavano tutti bene, mentre Antonio ha pianto per le parole della madre: “Sto bene, ti guardo dalla mattina alla sera, ricordati quello che ti ha detto mamma!”.

Allo stesso modo si è commosso anche Denver di fronte al messaggio di incoraggiamento dei suoi genitori “Noi stiamo bene, in bocca al lupo e stai tranquillo, un bacio”.

Poi è stata la volta dei mariti di Teresanna e Adriana e della compagna di Sossio, Ursula.

Guarda il video

Le reazioni a caldo sul da farsi

I concorrenti poi potranno chiedere ulteriori informazioni sui familiari nel confessionale, ma le reazioni a caldo sono state le più disparate: chi avrebbe voluto lasciare subito la Casa, chi ha chiesto un confronto con gli autori del programma e chi ha proposto di continuare.

Alla fine quest’ultima proposta sembra essere quella che ha unito tutti, con lo scopo di alleggerire la quarantena a chi è fuori dalla Casa continuando a fare compagnia tramite il piccolo schermo. Adriana Volpe ha proposto di intrattenere con lezioni di fitness, con ricette culinarie e con discussioni letterarie.

Pupo e Wanda Nara

Nel frattempo Alfonso Signorini continuerà a condurre il programma dagli studi di Milano, ma a seguito delle disposizioni sul Coronavirus sembrerebbe saltare la presenza di Pupo e Wanda Nara: quest’ultima al momento è a Parigi e ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram che lì resterà, con l’hashtag #iorestoacasa.

Pupo si trova invece in Toscana ma potrebbe raggiungere Roma per il collegamento con Alfonso Signorini.

Futuro incerto per il GF Vip

Ai concorrenti potrebbe essere data la possibilità di uscire volontariamente dalla Casa, per il momento però sembrerebbe che il GF Vip continui regolarmente sino alla fine, anche se dovranno essere adottate nuove e vecchie attenzioni (per esempio nessuno entrerà più nella Casa, né ex concorrenti eventualmente ripescati né parenti per le sorprese).

Nella puntata di stasera Alfonso Signorini fornirà tutte le delucidazioni necessarie sul futuro della Casa, informando il pubblico sulle decisioni della Direzione Mediaset.

