Mara Venier non si perde nemmeno una news sul coronavirus. Ne parla molto sui social, si mostra apprensiva con i giovani e rispetta i divieti imposti dal governo. Al momento, tra le tante preoccupazione, una sembra essere fonte di maggiore attenzione: la salute del marito Nicola, soggetto fortemente a rischio per i problemi polmonari avuti in passato.

Venier: “Questo non è tempo di ritrovi”

La conduttrice ha capito la gravità della situazione, l’emergenza in cui l’Italia versa e a cui si può far fronte solo pensando al bene della comunità. “Mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi.

Esce solo a fare la spesa, e se il suo solito supermercato di fiducia è troppo colmo di gente, preferisce andare altrove. La sera niente cene e niente serate in compagnia di amici, a casa nella tranquillità familiare perché “questo non è tempo di ritrovi”.

Venier: “Nicola fortemente a rischio”

Un pensiero costante va al marito Nicola, che, rispetto a molti altri, potrebbe avere difficile guarigione se dovesse essere colpito dal virus.

Riporta il Giornale: “Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio”, continua la Venier, raccontando di dormire male da giorni, di essere fortemente in angoscia. La sensazione che prova con maggiore frequenza è la vulnerabilità, davanti ad una malattia che per il momento non ha ancora alcun vaccino. Per questo, chiusura forzata in casa prima di tutto per Nicola, e poi per lei stessa, che esce solo a comprare qualcosa da mangiare e per la sua trasmissione, Domenica In, che non si è fermata.

Chi è Nicola Carraro

Nicola Carraro, marito di Mara, era già noto al mondo dello spettacolo per la sua brillante carriera. Noto produttore cinematografico e nipote del grande editore Angelo Rizzoli, da cui ha ereditato il mestiere, lui e la Venier sono uniti in matrimonio dal 2006. Una cerimonia a cui parteciparono molti volti noti della tv.

