La quarantena forzata per il coronavirus sta spingendo gli italiani a cercare di trascorrere il tempo in casa nel miglior modo possibile. Una buona scelta, potrebbe essere quella di dedicarsi alla lettura, seguendo l’esempio di alcuni vip. Nel corso del tempo, varie star hanno dispensato consigli su libri sui loro social. Tra questi, Tiziano Ferro, da poco 40enne, Chiara Ferragni, Belén Rodriguez e Francesca Pascale, che sui loro profili social hanno spesso postato un selfie con un libro: scopriamo che autori consigliano.

Saramago per Ferro, un libro sulla speranza per la Ferragni

Sfogliando i profili social dei personaggi famosi del nostro showbusiness, è possibile vedere delle foto con un libro che potrebbero funzionare come spunto di lettura per questo difficilissimo momento di costrizione forzata in casa.

Ad esempio, il cantante Tiziano Ferro legge Josè Saramago ma anche i fumetti di Zero Calcare.

Il post di Tiziano Ferro

Francesca Pascale, dopo la recente rottura con Silvio Berlusconi, ha scelto Lolita di Vladimir Nabokov mentre Laura Torrisi consiglia Heartquake di Oscar Travino. Belén Rodriguez, nel suo ultimo viaggio, ha letto La ladra di frutta di Peter Hanke.

Chiara Ferragni sembra prediligere un libro sulla speranza dal titolo Everything is F*cked di Mark Manson. Martina Stella, invece, consiglia il libro La ragazza di Roma Nord di Federico Moccia.

Il post di Francesca Pascale

I vip consigliano i loro libri

Oltre a questi autori più classici, molti altri vip approfittano spesso dei social network per poter pubblicizzare i propri lavori. È il caso di Fabio Volo, amatissimo dai lettori, che posa su Instagram con decine di copie della sua ultima fatica letteraria, Una gran voglia di vivere. Fine nobile quello di Elena Santarelli, che sponsorizza il libro Una mamma lo sa, in cui ha raccontato la malattia del figlio e i cui proventi andranno alla Onlus Progetto Heal.

Il post di Alba Parietti

Un’idea potrebbe essere quella di sperimentare anche delle ricette, prese dal libro di Benedetta Parodi Ricette Salvacena. Alba Parietti ha deciso di raccontare la storia della sua famiglia nel libro Da qui non se ne va nessuno ma, in questi giorni di quarantena, è presa dalla lettura di Dall’altra riva, di Emmanuelle De Villepin. In ultimo, Vanessa Incontrada pubblicizza il suo secondo libro Le bugie uccidono, scritto insieme a sua madre.

Approfondisci:

Tutto sul coronavirus

Sgarbi denunciato dagli scienziati per video fake news sul Coronavirus