Il Grande Fratello Vip torna con un nuovo appuntamento mercoledì 18 marzo e, stando alle anticipazioni, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Non solo ci sarà una seconda eliminazione oltre al consueto televoto settimanale, ma si scoprirà anche il nome del primo finalista ufficiale di questa quarta edizione del reality versione “Vip”.

Attesa per il primo verdetto: chi sarà il primo finalista?

Con l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera, anche la programmazione Mediaset è corsa ai ripari. Le misure restrittive prese dai vertici dell’azienda su numerose trasmissione del palinsesto hanno colpito anche il Grande Fratello Vip.

La finale del reality, infatti, con tutta probabilità sarà anticipata per precauzione dal 27 aprile all’8 aprile, ben tre settimane prima. Il programma si sta così affrettando a chiudere la saracinesca prima del previsto, con conseguenze anche sullo sviluppo della stessa messa in onda. Sono quindi diminuite di numero le puntate che ci separano dalla finalissima ed è per questo che, nella diretta di mercoledì 18 marzo, arriverà il primo verdetto ufficiale. Nel programma di Alfonso Signorini si eleggerà infatti il primo finalista ufficiale di questa edizione.

Altro colpo di scena: una seconda eliminazione

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché nella prossima puntata di sarà infatti una seconda eliminazione. Un concorrente tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi abbandonerà la Casa di Cinecittà dopo il verdetto del tradizione televoto settimanale, ma non sarà l’unico. A chi toccherà la stessa sorte? Largo spazio, inoltre, sarà dato alle dinamiche tra i concorrenti e al resoconto settimanale di quanto è capitato negli scorsi giorni. A cominciare, indubbiamente, dall’eterna rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini, sempre più ai ferri corti.

Ma protagonista della settimana è stato anche Sossio Aruta che, oltre a non essere visto di buon occhio da alcuni componenti della Casa, ha avuto anche una accesissima lite con Teresanna Pugliese qualche giorno fa. Fra dinamiche avvincenti e i primi verdetti ufficiali, la quarta edizione del Grande Fratello Vip sta volgendo al termine.