Nicola Porro è ancora positivo al nuovo Coronavirus, il giornalista e conduttore aveva rassicurato i fan in merito alle sue condizioni proprio una settimana fa. Ora però, il primo tampone di controllo non ha avuto l’esito sperato.

Nicola Porro ancora positivo al virus

“Io sto bene, da una settimana non ho più nessun sintomo, ma il tampone è ancora positivo”, racconta Nicola Porro in un breve video postato sul suo profilo Instagram. “Insomma, ancora un po’ a casa, bisogna avere pazienza. Tanto siamo tutti quanti a casa, non è che cambi molto.

Aspettiamo di veder quando arriverà il primo tampone negativo ma il primo, per me, non è andato bene”.

Il giornalista si è però mostrato positivo ai fan, cercando di trasmettere la sua serenità. Cosa che ha continuato a fare per tutta la durata della sua quarantena attraverso i post pubblicati sul suo profilo.

L’annuncio della guarigione

Proprio lo scorso 14 marzo, Porro aveva annunciato con un breve video, sempre pubblicato su Instagram, di essersi totalmente ripreso dall’infezione da Covid-19.

“Cari amici, la febbre non ce l’ho più” raccontava ai fan con un video, “Quindi probabilmente questo virus l’ho sconfitto”.

L’inizio della malattia risale invece al 9 marzo scorso, quando sempre lo stesso ha annunciato di essere affetto dal virus. Tra i sintomi, Porro ha avuto la febbre alta e affaticamento respiratorio ma, fortunatamente, per lui nessun ricovero ospedaliero.

