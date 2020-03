Un’accesa discussione si è scatenata nello studio di Live – Non è la D’Urso tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno. Nella puntata di domenica sera le due showgirl non se le sono mandate a dire: al centro del litigio il turbolento rapporto che la showgirl sarda ha avuto con Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia vs Valeria Marini: il dibattito a Live

L’astio fra Valeria Marini e Antonella Elia è sotto gli occhi di tutti e si è manifestato con un’intensità ancor più evidente nell’edizione del Grande Fratello Vip in corso.

La showgirl sarda, eliminata nell’ultima puntata del reality, è stata al centro di battibecchi e furiose litigate con la Elia nella sua avventura a Cinecittà. Nella puntata di domenica sera di Live – Non è la D’Urso, dopo una lunga e quanto mai dovuta pagina dedicata all’emergenza Coronavirus, Barbarella ha aperto il capitolo Gf Vip. In studio viene affrontato il dibattito legato ai rapporti non propriamente idilliaci tra Valeria Marini e Antonella Elia con diversi ospiti. In particolare l’ex volto del Bagaglino, in collegamento con la trasmissione, ed Elenoire Casalegno, presente in studio, sono state protagoniste di un acceso diverbio.

Elenoire Casalegno attacca la diva “stellare”

Valeria Marini ha più volte ribadito a Barbara D’Urso e ai suoi telespettatori il difficile rapporto con Antonella Elia, a suo dire maleducata e arrogante. “Io sono stata aggredita, mi è stata data una botta. Quella del Grande Fratello è una convivenza forzata, lo stiamo capendo adesso cosa significa, ma nessuno deve permettersi di insultare le persone a questo modo“, ha dichiarato la diva. Ma a prendere le difese di Antonella Elia, scagliandosi contro la Marini, è Elenoire Casalegno.

La showgirl ricorda i momenti in cui fu lei coinquilina della diva nella prima edizione del Grande Fratello versione “Vip” e passa all’attacco: “Beh anche tu non sei stata carina con lei, le hai detto che dimostra 58 anni invece dell’età che ha. Non mi far dire le cose che ho visto lì dentro io tre anni fa quando c’eri anche tu. Valeria è molto brava, non usa parolacce e insulti ma ci sono altri modi. Ricordiamo che tre anni fa diceva che Mariana Rodriguez portava sfiga perché usava le campane tibetane“.