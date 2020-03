Mina festeggia 80 anni e la figlia, Benedetta Mazzini, le ha dedicato un post su Instagram, ringraziando anche chi ha sempre parlato della madre con affetto. La Mazzini, inoltre, sta esortando tutti i suoi contatti a restare in casa per proteggersi dall’epidemia di Coronavirus.

Il ringraziamento per le parole su Mina

Benedetta Mazzini ha dedicato qualche giorno fa un post su Instagram alla madre Mina, che festeggerà 80 anni il 25 marzo. La donna ha detto come della cantante si parli spesso e ringrazia Vanity Fair per il ritratto che ne ha fatto.

La Mazzini scrive: “Di Mina, la mia Mamma, parlano da sempre tutti, tanto a volte troppo. Spesso senza sapere, quasi sempre senza conoscerla. Che bello però quando viene fatto seriamente e con affetto”.

Non è la prima volta che la Mazzini pubblica un omaggio a Mina sui social. Qualche mese fa, infatti, la donna ha immortalato la Tigre di Cremona in salotto, di domenica pomeriggio, sul divano con la seguente didascalia, dandone una immagine inedita: “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”.

Il post pubblicato su Instagram da Benedetta Mazzini

Il dramma di Benedetta Mazzini

Benedetta Mazzini ha avuto un grande dramma nella sua vita, un incidente d’auto nel luglio del 1993 che la costrinse a un anno e mezzo di ricovero in ospedale e a una serie di operazioni chirurgiche al ginocchio destro.

Ha rivelato a Grazia: “Ho avuto dolori, malattie, incidenti stradali, un lungo periodo di ricovero in ospedale. Ho pensato molte volte di non farcela e poi ne sono sempre uscita. Ho imparato a non avere paura”.

Riguardo a Mina ha detto: “Non so se riuscirei a sopravvivere alla morte di mia madre”.

Benedetta Mazzini ha anche un fratellastro, Massimiliano, che l’ha resa zia di Axel ed Edoardo. Ha avuto una storia d’amore col cantante spagnolo Enrique Bunbury ed è stata fidanzata con J-Ax.