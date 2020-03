Di questi momenti la notizia che riguarda il ricovero al San Raffaele di Milano di Guido Bertolaso. Di ieri l’annuncio su Twitter del consulente della Regione che aveva informato di essere risultato positivo al Coronavirus.

Guido Bertolaso, positivo al Covid-19, ricoverato a Milano

Secondo quanto confermato in questi istanti, il consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo stesso Bertolaso ieri mattina aveva informato di essere risultato positivo al Covid-19 pur manifestando la volontà di non interrompere il normale svolgimento del suo lavoro.

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese – scriveva ieri su Twitter – Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerà i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia“.

Angelo Borrelli accusa sintomi febbrili, annullata la conferenza delle 18

Secondo quanto riferito da Agi, il ricovero dell’ex capo della Protezione Civile sarebbe avvenuto già ieri sera.

Una notizia che arriva in contemporanea all’annullamento della conferenza stampa della Protezione Civile in agenda questa sera alle 18 per fare il punto della situazione giornaliero sui dati dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, avrebbe accusato sintomi febbrili e si attende l’esisto del tampone.

