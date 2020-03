In piena emergenza da coronavirus, Elisabetta Canalis, che è in lite con l’amica storia Maddalena Corvaglia, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui ha lanciato una raccolta fondi per gli ospedali della Sardegna che sta ottenendo molto successo. Inoltre, ha rivolto un appello alle persone che amano l’isola.

L’invito a donare per gli ospedali sardi

Elisabetta Canalis si aggiunge alla ricca schiera di personaggi famosi che si stanno dando da fare per aiutare concretamente in questa situazione di dramma da coronavirus. L’attrice e showgirl ha pubblicato un appello su Instagram chiedendo di poter donare degli aiuti per gli ospedali della Sardegna.

La Canalis scrive: “La Sardegna ha bisogno di noi! Servono i mezzi per aiutare ospedali e pazienti” indicando un Iban dove poter mandare le donazioni. Insieme alla Canalis, sostengono questa battaglia anche Geppy Cucciari, Filippo Tortu e i giocatori della Dinamo Basket attraverso il Banco di Sardegna. Tra i donatori verranno scelti due vincitori che potranno ricevere una videochiamata di uno dei testimonial della campagna.

Alla fine del video, l’ex velina si rivolge anche a chi ha scelto di tornare in Sardegna in questi giorni.

La Canalis dice: “In Sardegna abbiamo avuto tanti visitatori che hanno deciso di passare la quarantena da noi. Le aziende ospedaliere dell’isola non riescono a far fronte all’emergenza. C’è bisogno di un po’ di tutto”. L’attrice ha concluso facendo un vero e proprio appello. “Se veramente volete bene alla Sardegna dimostratelo in questo momento”.

Il successo della campagna

La raccolta fondi portata di cui è testimonial Elisabetta Canalis sta ottenendo il successo sperato. Infatti, l’attrice ha pubblicato un altro post nelle ultime ore ringraziando tutti coloro che hanno fatto una donazione.

Ha ricevuto i dati dal Presidente della Dinamo Sassari e la cifra ammonta a più di 263.000 mila euro.”Questi soldi verranno usati per comprare tutto di quello di cui gli ospedali sardi hanno bisogno secondo le direttive delle Prefetture. Questo è il risultato della vostra generosità. Grazie a nome della Sardegna”.

Elisabetta Canalis, gli allenamenti in quarantena

Elisabetta Canalis fa parte di quelle star che, in questi giorni di quarantena hanno deciso di condividere gli attimi della propria quotidianità con i propri fan.

La showgirl tiene delle dirette dei suoi allenamenti di fitness ma ha anche postato, nelle ultime ore, una foto che evidenzia la sua bellezza e la sua forma perfetta. I suoi ammiratori sono letteralmente impazziti per lo scatto e l’hanno inondata di complimenti.

