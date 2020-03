Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori per la seconda volta. Il 25 marzo, infatti, è nata la piccola Isabel. L’ex velina dedica un post su Instagram al marito e alla figlia.

Costanza Caracciolo, il parto in pieno coronavirus

Costanzo Caracciolo è mamma bis. Lei e il marito Bobo Vieri hanno dato alla luce Isabel, nel giorno del compleanno di Mina. L’ex velina, infatti, dedica le note di Amor mio della Tigre di Cremona alla secondogenita. In un post Instagram, la donna racconta questa esperienza, vissuta in pieno clima coronavirus: “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene“.

A quanto pare, le ferree precauzioni adottate dagli ospedali, hanno impedito a Christian Vieri di stare accanto alla moglie. Il parto è andato nel migliore dei modi rispetto a quello precedente, anche se Costanza parla di una situazione inusuale: “Ieri durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola.”

Tuttavia, continua la Caracciolo: “è stato un parto magnifico a suon di musica.

Sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno”. Costanza ha ringraziato il marito per averla supportata durante le sue paranoie prima del parto e ha rivolto un pensiero al ginecologo e al team che l’ha aiutata a partorire.

Post Instagram Costanza Caracciolo

L’appello a restare a casa

Costanza Caracciolo, in queste settimane, ha pubblicato una serie di scatti che la ritraevano nel pieno della preparazione per il parto, anche se continuamente preoccupata per la pandemia che ha colpito il pianeta.

Dopo il decreto emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui veniva proclamata tutta l’Italia zona rossa, l’ex velina scriveva su Instagram: “Sembra tutto così surreale…”. E su Milano dice: “Hanno chiuso la Lombardia. La mia città si sta spegnendo(com’è giusto che sia) ma si riprenderà e brillerà più di prima, anche se adesso sta soffrendo tantissimo. Oggi dobbiamo dimostrare che siamo e saremo intelligenti”.

La Caracciolo aveva invitato le persone a restare in casa, a supportare il personale sanitario impegnato a contenere l’emergenza.

“Io non sono nessuno, sono una semplice cittadina che tra poco ridiventerà madre in un periodo così particolare chiedo rispetto da cittadino a cittadino… Insieme possiamo farcela” Infine, aveva rivolto proprio un pensiero alle future mamme: “Un abbraccio virtuale a tutti..soprattutto alle future mamme che in questo periodo dovranno dare alla luce come me.”

Post Instagram Costanza Caracciolo

Approfondisci:

Benvenuta Isabel, è nata la secondogenita di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo: il pancione spunta durante la passeggiata