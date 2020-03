Un motomondiale sospeso per l’emergenza Coronavirus, una storia d’amore tra le più paparazzate e interrottasi bruscamente come un fulmine a ciel sereno. La vita di Andrea Iannone non avrebbe potuto essere più sconvolta, in questo marzo 2020. Eppure il campione delle due ruote ce la sta mettendo tutta per ritrovare il proprio equilibrio. Lo stop forzato impostogli dalla quarantena gli regala l’occasione di riflettere e condividere i suoi pensieri con i followers su Instagram. Ecco così che il profilo social di Andrea Iannone si è trasformato in un piccolo “angolo filosofico”, in cui l’atleta ogni giorno risponde a tre domande inviategli dai suoi fan.

Iannone rassicura: “Sto bene”

La prima domanda è netta e coincisa: “Come stai?”. “Oggi più che mai sto bene”, scrive Andrea Iannone. I momenti difficili, come quello che sta attraversando dopo la rottura con Giulia De Lellis, permettono di “Capire il nostro valore e la forza che abbiamo”. Già qualche giorno fa il campione aveva rassicurato tutti di non essere arrabbiato, ora sottolinea di godere di buona compagnia durante la quarantena. Circondato dagli affetti familiari, afferma di passare “La metà della giornata nel mio garage con le mie moto”.

I suoi primi amori dal cuore meccanico, che mai lo abbandoneranno. “Mai sentito meno solo, ho tutto ciò di cui ho bisogno”, scrive su Instagram.

Il segreto del successo: umiltà e motivazione

Iannone si trasforma poi in life coach quando gli viene chiesto cosa lo abbia portato in alto. “Umiltà”, risponde lapidario, per poi consigliare di non vergognarsi mai dei propri limiti. “Saranno il giusto punto di partenza per raggiungere mete mai toccate prima”.

La domanda “Come si insegue un sogno se la paura di fallire è più grande del sogno stesso?” lo porta filosofeggiare. “Dobbiamo rispettare la paura”, afferma, ammettendo di provare paura lui stesso. “Il segreto sta nel trasformare la paura in motivazione”.

L’attesa dell’amore vero

Quando le domande si spostano sul territorio dei sentimenti, Iannone non fa mai esplicitamente il nome di Giulia De Lellis ma questo sembra aleggiare nell’aria. “Trovare la persona giusta non è facile”, scrive. “Di sicuro l’amore vero arriva sempre al momento giusto”, continua Iannone, “E se non è arrivato non è il momento giusto”.

Un approccio zen e maturo, quello del campione di MotoGP, che sicuramente avrà rassicurato i suoi fan. Anche oggi, a mezzanotte, Andrea Iannone risponderà a tre domande dal suo profilo Instagram. Che i curiosi si facciano avanti.