Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di rispondere a tutti gli italiani che in questi giorni gli scrivono per proposte o sostegno sull’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Italia. Il capo dello Stato ha parlato alla nazione lo scorso 27 marzo, ringraziando i cittadini per la grande responsabilità che stanno mostrando.

Il messaggio del Quirinale agli italiani

Il Quirinale, commentando le molte mail e lettere che il presidente Mattarella sta ricevendo in questo momento, ha pubblicato un messaggio di risposta. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici“.

“Il Presidente della Repubblica, nell’impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento“. Mattarella rimane una figura di riferimento per moltissimi italiani, rivolgendosi spesso direttamente a loro tramite i canali social ufficiali.

La vicinanza nell’emergenza coronavirus

Il presidente è quindi estremamente vicino ai cittadini in questo momento difficile. Il presidente è stato protagonista di un fuorionda pubblicato erroneamente dall’account del Quirinale proprio riguardo il discorso alla nazione.

Nel breve spezzone, Mattarella rivolgendosi a Giovanni Grasso, suo portavoce, che gli aveva fatto un commento su un ciuffo ribelle lo ha apostrofato: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io“.

L’ondata d’affetto

Dopo la pubblicazione del video, sui social si è propagata un’ondata di apprezzamento per Mattarella. La sua dimostrazione di condividere le restrizioni che tutti noi sperimentiamo in questa emergenza coronavirus ha toccato molti, regalando un sorriso in un momento drammatico.

