Un’altra famiglia distrutta dal Coronavirus. Un’altra storia straziante dagli Usa: una mamma costretta a dire addio ai suoi 6 figli attraverso il vetro di un ospedale a Everett, nello stato del Washington. La donna aveva già combattuto una lunga battaglia contro un tumore al seno ma nulla ha potuto fare contro questo nuovo male.

Morta di Coronavirus, aveva sconfitto il cancro al seno

Anche gli Stati Uniti stanno scoprendo il dolore che il Coronavirus può portare: dopo la notizia della morte di un bimbo di 6 settimane, ora un’altra tragica storia.

Sundee Rutter non è riuscita a sconfiggere il coronavirus. La Cnn racconta che la mamma dei 6 ragazzi, di un’ età tra i 13 e i 24 anni, aveva già dovuto lottare per molto tempo contro un altro brutto male: il cancro al seno. Contro questo male aveva vinto lei ma il coronavirus si è portato via la giovane donna 42enne.

Questa famiglia aveva già sofferto parecchio; come riporta la fonte estera, 8 anni prima era mancato anche il loro papà e mai più questi ragazzi pensavano di dover dire addio anche alla loro mamma così presto, specie dopo che il tumore era in recessione e aveva lasciato sperare tutti.

Elijah, il più grande dei 6 figli, racconta la gioia dopo aver saputo della regressione del tumore, riporta la Cnn: “Ci sentivamo di nuovo tutti insieme, di nuovi uniti”.

Le ultime parole al walkie talkie

I medici solitamente non fanno entrare nessuno nelle stanze dei pazienti affetti da Covid-19 ma per questi ragazzi che hanno già sofferto tanto hanno deciso di fare un’eccezione: hanno consentito loro di avvicinarsi al letto della mamma ma separati da un vetro per darle l’addio.

I ragazzi hanno potuto così dare l’ultimo saluto alla loro mamma davanti ad un vetro. Attraverso un walkie-talkie le ultime parole: “Sono riuscito a dirle ti voglio bene. E’ difficile in quei momenti – racconta Elijah, 20 anni – “Le ho detto che tutto andrà bene con i piccoli”.

I ragazzi rimarranno uniti anche dopo questo enorme dolore, il maggiore ha deciso di prendere la custodia anche dei più piccoli e dichiara: “Vogliamo stare insieme, crescere insieme, lottare insieme”.

