In casa come molti italiani a causa dell’emergenza Coronavirus, una coppia inedita condivide la propria quarantena “romantica” con i fan di Instagram. Si tratta di Gennaro Lillio e Ema Kovac, rivali nell’adventure game Pechino Express, ma uniti nella vita reale, come testimoniano le dirette sul social.

Isolamento a casa di Gennaro

Le storie Instagram dei 2 “belli” di Pechino Express 2020 non lasciano dubbi: Ema Kovac, modella croata residente a Milano, si trova a Napoli, a casa del bel modello. Nei loro video, la coppia si scambia abbracci e carezze e passano le giornate della quarantena in momenti di intimità.

Naturalmente questo ha alimentato le voci di un flirt tra i due. Sarà vero?

Nel caso, galeotta è stata la partecipazione a Pechino Express, lei in coppia con Dayane Mello (le top), mentre lui, dopo una prima eliminazione, insieme a Vera Gemma (i sopravvissuti). Durante le frenetiche corse della gara, i 2 hanno avuto anche l’opportunità di gareggiare fianco a fianco.

I 2 giovani da casa possono guardarsi e rivivere le loro emozioni durante il fortunato show di Rai 2, e nel frattempo conoscersi meglio.

Durante una diretta Instagram con Costantino della Gherardesca, Gennaro ha raccontato: “Io sono sincero, non sono ipocrita. Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. . Ema mi dava i due di picche… E non solo una volta, ma tante volte“, riporta il Giornale. E ancora: “Mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme“

Chi sono i due modelli

Gennaro Lillio, 27 anni, è un giovane modello in ascesa.

Il ragazzo è salito alla ribalta del gossip nel 2013 per la relazione con la showgirl Lory Del Santo. La differenza d’età, 20 anni, aveva fatto subito parlare molti, ma loro avevano strenuamente difeso il loro amore in più occasioni. Il modello partenopeo ha anche partecipato al Grande Fratello, dove ha conosciuto la sua ex Francesca De Andrè.

Anche Ema Kovac è una modella. La 25enne è arrivata in Italia dalla Croazia per cercare fortuna e sembra proprio che l’abbia trovata.

Nel 2019 si è fatta conoscere al grande pubblico nei panni di Madre Natura all’interno del fortunato programma Mediaset Ciao Darwin.

*immagine in alto: Instagram/Ema Kovac