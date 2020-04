Si disputerà tra pochissimo la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione, quella diretta da Alfonso Signorini, flagellata dalla’emergenza sanitaria di Coronavirus. I vip si sono detti preoccupati, infatti, di ritrovare all’uscita un mondo che stenteranno a riconoscere. Nel frattempo in questi giorni sono stati quotati i concorrenti e già si preannuncia un podio.

A poche ore da questo attesissimo appuntamento però Antonella Elia ha avuto un problema di sanguinamento che non ha preoccupato solo lei, ma anche gli autori. La produzione ha ritenuto fosse il caso che la Elia fosse visitata prima della puntata.

Panico prima della finale

Il panico si è scatenato in queste ore, quando Antonella Elia ha segnalato una problematica legata ad un insistente sanguinamento dal naso, che non è riuscita a spiegarsi.

La showgirl, come i suoi compagni, è apparsa molto preoccupata. “Mi continua a uscire sangue dal naso – ha raccontato agli altri inquilini – e non si ferma da stamattina. Un disagio che si è presentato sin dalla prima parte della giornata. Ma soprattutto un fenomeno insolito per l’ex ragazza di Non È La Rai.

La cosa l’ha quindi spinta a rivolgersi alla produzione. “Non mi è mai uscito sangue dal naso, neanche quando mi sono operata. Ho chiesto agli autori e mi devono far sapere“.

Antonella Elia visitata dal medico

Gli autori hanno ritenuto necessario che Antonella fosse visitata da un medico ed è lei stessa ha raccontare l’esito della visita. “Mi ha detto che sono i capillari, quando uscirò mi diranno loro cosa fare“.

Nulla di preoccupante a quanto pare e ascoltata la notizia ha provato a tranquillizzarla anche il coinquilino Paolo Ciavarro.

“Può essere la botta che hai preso. Si può essere rotto un capillare“. Passata la paura, la Elia si è preparata alla serata che deciderà le sorti, nonché il vincitore, di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

