Ancora vittime da Coronavirus, questa volta una coppia che resta unita fino alla fine del crudele destino.

Jerry e Frances Williamson erano una coppia di 72enni inglesi che si stava godendo una vacanza su una nave da crociera. Non immaginavano che in quel luogo avrebbero contratto il virus che li avrebbe per sempre separati.

La coppia, positiva al Covid-19, non è sopravvissuta al virus ed entrambi sono morti in un ospedale del Mississipi a pochi minuti di distanza, a separarli per la precisione solo sei minuti.

Coppia positiva al Covid-19 dopo la crociera

I Williamson, secondo quanto riportato dal The Mirror, avrebbero contratto il virus durante la crociera, anche se non si sa con precisione quando e dove possa essere avvenuto il contagio.

Non è noto neanche quale sia la nave da crociera con cui hanno viaggiato né che giro abbia fatto.

Quel che è certo, è che la coppia ha accusato i primi sintomi dopo la crociera e che sono poi risultati positivi al Covid-19. Purtroppo, come molti altri loro coetanei non sono riusciti a sconfiggere questo letale virus. I due anziani lasciano 8 nipoti e 12 pronipoti.

Il Coronavirus sulle navi da crociera: la situazione sulla Diamond Princess

La diffusione del Coronavirus sulle navi da crociera non è nuovo alla cronache. Fino a qualche mese fa, a tenere con il fiato sospeso è stata la situazione di contagio da Covid-19 avvenuta sulla nave da crociera Diamond Princess, rimasta ferma in quarantena per lungo tempo, a partire dal 4 febbraio, al porto di Yokoama (Tokyo).

La nave aveva registrato molti casi positivi e 2 morti e aveva visto le prime operazioni di sbarco di 500 passeggeri risultati negativi mentre il resto dei passeggeri è rimasto sulla nave in attesa dell’esito del tampone.

Alla fine delle operazioni di screening, riporta l’Ansa, sono risultati positivi oltre 3.700 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, trasferiti poi nelle strutture apposite.

