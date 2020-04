Una settimana dopo la polemica contro il quotidiano tedesco Die Welt, è intervenuto anche Roberto Saviano. Inevitabile un suo commento, dal momento che Die Welt suggeriva che la mafia italiana sta aspettando i soldi europei. Al contrario, sottolinea Saviano, non aiutarci sarebbe un grave errore che potrebbe costare anche alla Germania, definita “l’El Dorado delle mafie“.

L’errore madornale del Die Welt

“La mafia è un appuntamento fisso a livello nazionale e sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles“: sono state queste le esatte parole che il giornale tedesco Die Welt ha riportato settimana scorsa.

Subito si è alzato un polverone politico internazionale che ha coinvolto anche il Ministro Di Maio e Matteo Salvini. Un’uscita decisamente infelice, ma non solo.

Per Roberto Saviano quello del Die Welt è un “errore madornale“. Lo scrive in un articolo per Repubblica, dove sottolinea che la posizione del quotidiano tedesco sarebbe “profondamente ingenua, perché le organizzazioni criminali si insinuano laddove la struttura economica legale entra in crisi e si trova in affanno“.

Come la mafia potrebbe beneficiare della crisi

Secondo il giornalista e scrittore Roberto Saviano, da anni al centro della lotta e dell’esposizione dei sistemi mafiosi in Italia, le associazioni criminali del nostro Paese non starebbero aspettando i soldi europei, anzi.

Piano sarebbe piuttosto “lasciare dissanguare prima di sferrare l’ultimo assalto” all’Italia.

Come scrive su Repubblica, “Alle aziende prosciugate dalla crisi del Covid-19 le mafie offriranno la loro liquidità per ripartire“. In cambio, però, le mafie richiederebbero quote societarie o il loro completo controllo. Tutto questo farebbe rientrare intere ditte e settori in una spirale illecita e criminale che metterebbe a rischio mercati ed economia.

La mafia è un problema anche tedesco

Tra i passaggi più significativi, c’è quello del collegamento con la Germania che sta alla base dell’appello di Roberto Saviano, nei giorni scorsi attaccato da Salvini per le dichiarazioni a Le Monde. “Cari tedeschi, siamo sullo stesso fronte, dovete decidere da che parte stare” scrive il giornalista. E ancora: “Dobbiamo allearci contro il virus e provare a curarci a vicenda“.

Ma in che modo sarebbe coinvolta direttamente la Germania? Roberto Saviano sottolinea che “Le mafie dominano militarmente i territori più difficili, ma riciclano e reinvestono dove l’economia è più florida e dinamica“; come appunto la Germania.

Lo scrittore di Gomorra si rivolge poi ai tedeschi per dire loro che “nel loro Paese c’è presenza mafiosa esattamente come in Italia“. E le elenca pure: italiana, russa, turca, libanese, nigeriana. “La Germania è sempre stata l’El Dorado delle mafie” ha scritto Saviano su Repubblica.

Da qui l’appello all’unità, al combattere sullo stesso fronte: “O guariremo insieme o non si salverà nessuno“. Uniti, contro virus e mafie. Contro tutto ciò che corrode la nostra società, in sostanza.

Approfondisci

TUTTO sul Coronavirus

Caso Die Welt: le parole esatte del giornale tedesco