Si parla ancora di Amanda Knox. La 32enne assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ha pubblicato su Instagram una vecchia foto, risalente ormai a quando aveva 20 anni. Nella foto è davvero giovane e sorridente e il momento è uno di quelli fondamentali nella sua vita. Amanda Knox era in viaggio verso Perugia.

La foto sui social

Come sempre Amanda Knox divide l’opinione pubblica. Da un lato qualche utente si chiede se davvero questa fosse una foto da condividere, altri, la maggior parte, sottolineano quanto fosse giovane la ragazzina ritratta nella foto e quanto fosse inconsapevole di quello che sarebbe accaduto da lì a poco: la morte terribile di Meredith Kercher, gli anni di processi e i 4 anni passati in carcere in Italia.

Alcuni commenti sono proprio di italiani che si schierano al fianco della 32enne: “Scusa a nome degli italiani che sono stati e sono dalla tua parte“. Qualcuno si schiera contro il suo commento, ma molti invece lo appoggiano.

Il matrimonio di Amanda Knox

La Knox appena il mese scorso aveva fatto parlare di sé per i festeggiamenti del suo matrimonio.

Secondo quanto ha riportato Tmz, la festa si è celebrata a tema saga di Star Wars. Il marito è Cristopher Robinson, che le aveva chiesto la mano nel novembre 2018. Agli invitati è stato chiesto di donare soldi, piuttosto che fare dei regali agli sposini per coprire le spese finali del matrimonio avvenuto sabato 28 febbraio.

Anche per i preparativi al matrimonio, Amanda non avevo mollato l’osso sulle provocazioni. Vestita in tuta, Amanda scriveva su Instagram: “A 40 giorni dal matrimonio, 267 cose ancora da fare nella to-do List.

Mi sono chiusa nel mio laboratorio e sto indossando la mia vecchia uniforme da prigione. Sono letteralmente lo stesso maglione e gli stessi pantaloni della tuta che mettevo nella Casa Circondariale Capanne a Perugia”. Anche ai tempi si era parlato molto del suo giocare sulla “prigione”, niente di nuovo sotto il sole insomma.