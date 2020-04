Una vita sentimentale movimentata quella del frontman dei Pooh Roby Facchinetti, apparso settimane fa a Domenica In . L’uomo ha avuto 3 relazioni importanti dalle quali sono nati i suoi figli.

Rosaria Longoni è la seconda donna entrata nella vita del cantante e dal loro legame è nato il d.j. e conduttore Francesco Facchinetti, da poco colpito da un lutto.

La grande vicinanza tra Francesco e mamma Rosaria

Rosaria Longoni è la donna che Roby Facchinetti ha avuto al suo fianco dopo il matrimonio con Mirella Costa. La relazione tra i due non è stata molto duratura e in seguito il cantante si è legato a Giovanna Lorenzi, con la quale è sposato fin dal 1989.

Rosaria Longoni è la mamma di uno dei figli più conosciuti di Roby, Francesco e spesso appare anche nelle foto del dj. Ad esempio, lo scorso 10 luglio, il presentatore ha postato uno scatto che lo ritrae da 13enne insieme alla mamma in occasione del compleanno della donna: “Mamma oggi compi 60 anni e io non posso far altro che amarti sempre di più perché hai dedicato tutta la tua vita a me.

Auguri e grazie per tutto quello che hai fatto”.

Francesco Facchinetti in uno vecchio scatto che lo ritrae 13enne al fianco della madre Rosaria. Fonte: Instagram

La somiglianza con Mia

Rosaria Longoni è anche una nonna affettuosa. A corredo di un’altra immagine apparsa sul profilo Instagram di Francesco Facchinetti che raffigura la figlia Mia con la Longoni, una didascalia recita: “Diventare nonni deve essere una delle cose più belle che ci siano. Lunga vita a tutti i nonni”. Sotto al post, sono numerosi i commenti dei fan che sottolineano come Mia e la nonna siano legate da un’incredibile somiglianza.

Francesco mette sempre la famiglia al centro della sua vita. Ha dedicato un pensiero a Rosaria anche durante il giorno della festa della mamma, sempre su Instagram, parlandone come “colei che ha dato la vita”.

Una vita scandita dalla fede

Rosaria Longoni ha sempre cercato di mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Di lei sappiamo che è stata un’insegnante, scrittrice e volontaria e che dopo la fine del legame con Roby Facchinetti ha trovato conforto nella fede, grazie alla conoscenza con Fratel Ettore, un religioso milanese.

A raccontare il suo percorso è stata la stessa Rosaria in un libro dal titolo Ho incontrato Dio in una baracca. La mia avventura tra i disperati di Fratel Ettore. Tempo fa, in un’intervista a Credere.it ha rivelato di aver saputo sfruttare le sue esperienze nella comunità del religioso e aver capito l’uguaglianza tra le persone.

La sua conversione è iniziata una mattina quando improvvisamente ha cominciato a piangere e gli altri ospiti della comunità invece di evitarla hanno iniziato a stringersi attorno a lei: “Sembravano tutti impegnati a non farmi sentire sola.

In quel momento la persona da portare via da qualcosa che la costringeva a ‘restare in strada’ ero io. E loro erano i miei salvatori”.

Approfondisci

Coronavirus, Francesco Facchinetti: “Ho dovuto annullare la festa di mia figlia”

Francesco Facchinetti, agguerrito contro Briatore: “Vecchi, perché rosicate?”