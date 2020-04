La lotta contro il Coronavirus tiene impegnati scienza e governi da mesi, alla ricerca di una cura efficace per scongiurare i devastanti effetti della pandemia. In Germania sono stati approvati i test di un vaccino sull’uomo: è la notizia che arriva dal Paul Ehrlich Institut, istituto federale per i vaccini e i farmaci biomedici che ha dato il via libera alla sperimentazione su un campione di 200 volontari.

Germania: sì ai test di un vaccino sull’uomo

Il Paul Ehrlich Institut tedesco ha approvato la prima sperimentazione clinica di un vaccino contro il Sars-CoV-2 sull’uomo.

L’ok ai test è stato concesso alla società BioNtech di Magonza, che ha così ottenuto il via libera alle verifiche su un campione di volontari.

“Nella prima parte approvata della sperimentazione clinica – si legge nel comunicato dell’istituto federale tedesco –, test su 200 volontari sani di età compresa tra 18 e 55 anni“.

Il Paul Ehrlich Institut ha sottolineato il carattere di massima urgenza degli studi per lo sviluppo di “un vaccino COVID-19 efficace e sicuro in Germania” per renderlo anche “disponibile in tutto il mondo“.

La ricerca continua su contagio e cura

La ricerca continua nei più importanti laboratori di tutto il mondo. I riflettori della scienza sono puntati sullo sviluppo di un vaccino ma anche sulle modalità di contagio del Coronavirus.

Per quanto riguarda i progressi degli studi italiani, si è registrata una scoperta avvenuta allo Spallanzani di Roma che ha isolato il Sars-CoV-2 nelle lacrime di una paziente. Secondo questa evidenza, ha spiegato Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità Operativa Virus Emergenti del Laboratorio di Virologia della struttura, “gli occhi non sono soltanto una delle porte di ingresso del virus nell’organismo, ma anche una potenziale fonte di contagio“.

Nell’ambito delle più recenti novità in materia di ricerca, è di poche ora fa anche la notizia del via libera ai primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino nel Regno Unito. Ad annunciarlo, riporta l’Ansa, il ministro della Sanità Matt Hancock. La corsa contro il tempo non si ferma.

